Спидботы продолжают нарушать скоростной режим в канале у пхукетских марин

Инцидент 3 апреля, информацию о котором The Phuket News подтвердили сразу несколько источников, касался нескольких спидботов и моторной яхты длиной 76 футов, которую раскачали волны, вызванные слишком близким и быстрым прохождением катеров рядом с ней.
Находившийся на борту яхты мужчина не удержался на ногах и упал, получив травму. В больницу пострадавшего доставляли на скорой помощи, и он до сих пор восстанавливается после полученной травмы.
По словам мужчины, последний спидбот прошел мимо яхты на скорости порядка 25 узлов (46 км/ч), тогда как знаки у устья канала устанавливают ограничение в 5 узлов (9 км/ч). Созданные спидботами волны оказались достаточно сильными, что дестабилизировать даже 76-футовое (23 м) судно.
Руководство Royal Phuket Marina и Phuket Boat Lagoon в настоящий момент принимает меры для того, чтобы обеспечить более жесткий контроль за соблюдением правил навигации в ведущем к гаваням канале. «Новости Пхукета» ждут возможности опубликовать их официальное сообщение о результатах. Об инциденте 2020 года, закончившегося гибелью двух детей из России, можно прочитать здесь.