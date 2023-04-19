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Спидботы продолжают нарушать скоростной режим в канале у пхукетских марин

Шкиперы туристических катеров продолжают нарушать скоростной режим в канале, ведущем к гаваням Royal Phuket Marina и Phuket Boat Lagoon на восточном побережье Пхукета. Один из последних инцидентов, повлекших госпитализацию человека, произошел 3 апреля, и руководство обеих марин обеспокоено ситуацией, хотя по ряду причин воздерживается от открытых заявлений. При этом именно превышение скорости стало причиной столкновения двух катеров в 2020 году, в результате чего погибли два ребенка из России.

Новости Пхукета

19 Апреля 2023, 03:07 PM
Туристический спидбот на скорости приближается к входу в канал.

Туристический спидбот на скорости приближается к входу в канал.

Инцидент 3 апреля, информацию о котором The Phuket News подтвердили сразу несколько источников, касался нескольких спидботов и моторной яхты длиной 76 футов, которую раскачали волны, вызванные слишком близким и быстрым прохождением катеров рядом с ней.

Находившийся на борту яхты мужчина не удержался на ногах и упал, получив травму. В больницу пострадавшего доставляли на скорой помощи, и он до сих пор восстанавливается после полученной травмы.

По словам мужчины, последний спидбот прошел мимо яхты на скорости порядка 25 узлов (46 км/ч), тогда как знаки у устья канала устанавливают ограничение в 5 узлов (9 км/ч). Созданные спидботами волны оказались достаточно сильными, что дестабилизировать даже 76-футовое (23 м) судно.

Руководство Royal Phuket Marina и Phuket Boat Lagoon в настоящий момент принимает меры для того, чтобы обеспечить более жесткий контроль за соблюдением правил навигации в ведущем к гаваням канале. «Новости Пхукета» ждут возможности опубликовать их официальное сообщение о результатах. Об инциденте 2020 года, закончившегося гибелью двух детей из России, можно прочитать здесь.

 

 

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