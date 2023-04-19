Спидботы продолжают нарушать скоростной режим в канале у пхукетских марин

Шкиперы туристических катеров продолжают нарушать скоростной режим в канале, ведущем к гаваням Royal Phuket Marina и Phuket Boat Lagoon на восточном побережье Пхукета. Один из последних инцидентов, повлекших госпитализацию человека, произошел 3 апреля, и руководство обеих марин обеспокоено ситуацией, хотя по ряду причин воздерживается от открытых заявлений. При этом именно превышение скорости стало причиной столкновения двух катеров в 2020 году, в результате чего погибли два ребенка из России.

Новости Пхукета

19 Апреля 2023, 03:07 PM

Туристический спидбот на скорости приближается к входу в канал.