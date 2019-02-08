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Спидбот затонул у острова Самет, пострадали два туриста

Два туриста из Китая пострадали в результате кораблекрушения у острова Самет в провинции Районг в четверг, 7 февраля.

Новости Пхукета

8 Февраля 2019, 10:47 AM
Фото: Disaster_TH Twitter

Фото: Disaster_TH Twitter

Как пишет Bangkok Post, туристический спидбот Black Marlin 8888 с 23 пассажирами на борту налетел на скрытую водой скалу около 13:30 четверга, 7 февраля. Инцидент произошел в тот момент, когда лодка направлялась с острова Самет на материк. Всех пассажиров и членов команды Black Marlin 8888 подобрали другие суда, находившиеся в районе происшествия.

В результате кораблекрушения пострадали два туриста из Китая. Согласно публикации Bangkok Post, имена пострадавших – Лянь Кайкай и Чжан Цюэхау. Оба были доставлены в больницу Rayong Hospital.

Полиция в настоящее время проводит расследование по факту происшествия. Капитану спидбота могут быть предъявлены обвинения. При этом в местной полиции уже подтвердили, что капитан имел лицензию на управление судном соответствующего класса, а все пассажиры были в спасательных жилетах.

 

 

 

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