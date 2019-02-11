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Спидбот столкнулся с грузовым судном у острова Ранг

Спидбот с 10 туристами из Китая на борту столкнулся с грузовым судном у острова Ранг в субботу, 9 февраля. Среди находившихся на борту катера пассажиров были двое детей и беременная женщина.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2019, 10:54 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Столкновение спидбота Sainam с судном Chok Kriangkrai произошло около 14:30 дня 9 февраля в районе острова Ранг. Как пояснил глава Морского департамента Пхукета Виват читчертвонг, катер с 10 туристами на борту возвращался с однодневной экскурсии к островам Пхи-Пхи.

В результате столкновения катер Sainam получил значительные повреждения, второе судно, которое официальные лица описали как «танкер» было повреждено незначительно.

В результате инцидента пострадали капитан спидбота, его помощник и пять туристов. Всех их доставили в пхукетские больницы Thalang Hospital и Mission Hospital.

Среди пострадавших был ребенок в возрасте 6 лет и двое подростков в возрасте 13 и 16 лет. Господин Читчертвонг заверил, что официальные лица проводят расследование по факту столкновения судов.

 

 

 

 

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