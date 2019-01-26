Спидбот с туристами затонул во время экскурсии

В момент происшествия спидбот Aphitada 1 совершал экскурсионную поездку к острову Майтхон и Пхи-Пхи. На борту находились 43 туриста, капитан и еще один член команды (возможно, последний выступал в роли гида).
Как сообщает издание Manager Online, около 11:40 капитан сообщил в дежурный центр на пирсе Чалонга, что его судно набирает воду. После этого капитан подвел катер к ближайшему острову, куда затем прибыл другой спидбот, подобравший пассажиров и членов команды. Все 45 человек были доставлены на Пхи-Пхи.
Причина происшествия пока неизвестна. Погодные условия в заливе Пханг-Нга вчера были благоприятными. Попытки The Phuket News получить комментарий у официальных лиц пока успехом не увенчались. В публикации Manager Online комментарии представителей каких-либо ведомств также отсутствуют.