Спидбот с туристами затонул во время экскурсии

Катер с 43 туристами и двумя членами экипажа затонул в районе острова Док-Май в пятницу, 25 января.

Новости Пхукета

26 Января 2019, 12:01 PM

Фото: Manager Online

В момент происшествия спидбот Aphitada 1 совершал экскурсионную поездку к острову Майтхон и Пхи-Пхи. На борту находились 43 туриста, капитан и еще один член команды (возможно, последний выступал в роли гида).

Как сообщает издание Manager Online, около 11:40 капитан сообщил в дежурный центр на пирсе Чалонга, что его судно набирает воду. После этого капитан подвел катер к ближайшему острову, куда затем прибыл другой спидбот, подобравший пассажиров и членов команды. Все 45 человек были доставлены на Пхи-Пхи.

Причина происшествия пока неизвестна. Погодные условия в заливе Пханг-Нга вчера были благоприятными. Попытки The Phuket News получить комментарий у официальных лиц пока успехом не увенчались. В публикации Manager Online комментарии представителей каких-либо ведомств также отсутствуют.