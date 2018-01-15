Спидбот с туристами загорелся у островов Пхи-Пхи

Взрыв и пожар на борту катера, перевозившего группу туристов из Китая, произошли около 11:10 утра воскресенья, 14 января.

15 Января 2018 09:42:21

Фото: Морская полиция Краби

Инцидент произошел в акватории морского парка Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park, неподалеку от Пещеры викингов (Viking Cave). В момент происшествия на борту спидбота King Phiseidon 959 находился 31 человек: 26 туристов, четыре члена команды катера и туристический гид.

В беседе с «Новостями Пхукета» директор парка Ворапот Ломлин заявил, что, вероятнее всего, причиной взрыва и пожара стала утечка топлива. По словам господина Ломлина, в результате происшествия серьезно пострадали не менее пяти человек. Газета Bangkok Post пишет о шестнадцати пострадавших, из которых серьезные травмы получили шесть человек.

Как заявил заместитель официального представителя полиции Таиланда подполковник Крисана Патаначарон, загоревшийся спидбот принадлежал базирующейся на Пхукете компании Thai Fu Charoen Co, управлял судном капитан Криангкрай Бунсри. В качестве вероятной причины пожара подполковник Патаначарон также назвал утечку топлива.