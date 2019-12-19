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Спидбот и яхта столкнулись у побережья Пхукета, среди пострадавших есть иностранцы

Не менее шести туристов получили травмы в результата столкновения экскурсионного катера и яхты у побережья острова Кхай-Нок в 8 км к востоку от Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Декабря 2019, 09:17 AM
Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристы пострадали в столкновении спидбота и яхты у побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Столкновение двух лодок произошло во второй половине дня среды, 18 декабря. По состоянию на вечер указанного дня информация об обстоятельства происшествия отсутствовала.

Точное число пострадавших также пока неизвестно. Сообщалось лишь, что их доставили в гавань AA Marina на острове Сирэ, куда были направлены медики Phuket Provincial Hospital и спасатели Kusoldharm Rescue Foundation.

На фотографиях с места событий видно, как специалисты оказывают помощь пострадавшим, среди которых есть иностранцы. Несколько человек находятся на носилках, один из них лежит в поддерживающем шею корсете.

 

 

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