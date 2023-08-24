Спидбот едва не затонул на морской рыбалке у побережья Пхукета

Морская полиция приняла сигнал бедствия от отправившихся на морскую рыбалку людей около 22:30 вечера. На помощь судну, которое по некой причине начало набирать воду, были направлены катер морской полиции и катер ВМФ Таиланда.
Отыскав лодку, моряки приняли на борт рыбаков и доставили их на остров Майтон, рядом с которым разворачивались события. Сейчас все они уже находятся на Пхукете.
Причина, по которой спидбот начал набирать воду, пока не названа. Борьба за живучесть лодки завершилась успешно – помпы на катерах морской полиции и ВМФ справились с откачкой воды. Официальные лица не уточнили, куда именно был отбуксирован спидбот после инцидента.