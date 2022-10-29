Spectrum of the Seas второй раз посетил Пхукет

Круизный лайнер Spectrum of the Seas оператора Royal Caribbean International нанес второй визит на Пхукет. Судно сделало остановку в Патонге в субботу, 29 октября, спустя неделю после первой стоянки 24 числа.

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Во второй раз пассажиров Spectrum of the Seas приветствовала еще более представительная делегация официальных лиц, нежели в первый. Возглавлял ее главком ВМФ адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт, направленный на остров прямым распоряжением премьер-министра Праюта Чан-Очи.

Провинцию Пхукет представляли губернатор Наронг Вунсиеу, а также чиновники из самых разных ведомств от Морского департамента до Департамента рыболовства. Также на остров отдельно прибыла вице-президент Royal Caribbean International Энджи Стефен.

Согласно заявлению официальных лиц, из прибывших на лайнере 4 тыс. пассажиров более 3,7 тыс. сошли на берег, чтобы провести время на Пхукете. Чиновники ожидают, что они должны были успеть потратить 13 млн бат, то есть примерно по 3,5 тыс. на человека.

«Я рада приветствовать вас на берегах этого курорта мирового класса. Пхукет считается одним из главных направлений для туристов по всему миру, в частности, для путешествующих на круизных судах. Включение Пхукета в маршрут остановок этого круизного лайнера показывает, что Таиланд полностью оправился после пандемии COVID-19 и снова готов принимать на своих берегах туристов из далеких и близких мест», – цитирует PR-служба Пхукета слова госпожи Стефен.

Как утверждает PR-служба, госпожа Стефен также подчеркнула, что развитие портов для круизных судов «в рамках национального инфраструктурного плана откроет еще больше возможностей для туристов познакомиться с уникальной красотой Сиамского залива и Андаманского моря». Впрочем, сам Spectrum of the Seas в глубоководный порт Пхукета не заходил.

«Royal Caribbean International с нетерпением ждет возможности внести свой вклад в повышение качества и объемов круизного туризма в Таиланде и Юго-Восточной Азии», – заявила госпожа вице-президент международной круизной компании.

PR Phuket отмечает, что, согласно прогнозам, в 2023 году Пхукет должен принимать в среднем по три круизных лайнера в неделю, а в будущем предполагается еще большее увеличение числа визитов. В администрации Пхукета надеются, что это повысит заполняемость отелей на острове и занятость бизнеса, а также даст местному морскому туризму возможность полностью раскрыть свой потенциал.

В расписании круизов Royal Caribbean уже сейчас есть варианты путешествий, предполагающие остановку на Пхукете с ночевкой, однако, как правило, пассажиры круизных лайнеров все же не останавливаются в отелях, даже когда судно делает стоянку продолжительностью в сутки и более.