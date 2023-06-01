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Спецотдел DOPA провел рейды в двух ночных клубах на Пхукете

Сотрудники специального отдела Департамента администрирования провинций (DOPA) при поддержке волонтеров OrSor провели рейды в двух ночных клубах в Кату, на которые поступили жалобы в связи с работой до утра и продажей спиртного несовершеннолетним. Рейды 1 июня проводила та же структура, которая 15 марта устроила облаву в ночном клубе Velvet, где торговали несовершеннолетними девочками подросткового возраста для оказания сексуальных услуг.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июня 2023, 02:33 PM
Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды cпецотдела DOPA в ночных клуба в Кату в четверг, 1 июня. Фото: DOPA

Рейды в клубах Ratree и Mahakanorn, находящихся в Кату через дорогу друг от друга, прошли в районе 3:30 ночи. За час до этого в заведения вошли сотрудники в гражданской одежде, убедившиеся в очевидном нарушении закона (клубы должны закрываться в полночь), после чего была организована полноценная облава.

Сообщается, что некоторые посетители заведений пытались сбежать, но все попытки такого рода были пресечены, поскольку официальные лица заранее оцепили оба здания на Phra Phuket Kaew Rd.

В ходе рейдов сотрудники DOPA задержали и передали органам социальной опеки и надзора 10 несовершеннолетних в возврасте 17-19 лет. О задержании владельцев и менеджеров Ratree b Mahanokorn ничего прямо не говорится, однако в заявлении DOPA указывается, что им предъявлены обвинения по целом ряду статей, включая работу без лицензии, нарушение разрешенных часов работы и торговлю спиртными напитками после окончания разрешенных часов. Согласно заявлению DOPA, клуб Ratree обычно работал до 4:00, клуб Mahanokorn до 6:00.

DOPA отмечает, что о делах будет сообщено губернатору Пхукета Наронгу Вунсиуе. Ведомство будет ходатайствовать о «закрытии заведений на пять лет» в соответствии с приказом, изданным в 2015 году Национальным советом за мир и порядок, выполнявшим функцию главного органа исполнительной власти после военного переворота 2014 года.

В отчете DOPA отмечается, что генеральный инспектор ведомства Наронг Тхипсири отдал своим сотрудникам распоряжение активизировать усилия против нарушающих правила работы развлекательных заведений.

Особое внимание должно уделяться местам, в отношении которых есть подозрения в причастности к торговле людьми, а также где ведутся нелегальные азартные игры, продается спиртное лицам до 20 лет, нарушаются часы разрешенной работы и продажи алкоголя, не пресекается вход посетителей с оружием и в возрасте до 20 лет. Кроме того, особое внимание должно уделяться местам, находящимся рядом с образовательными учреждениями.

 

 

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