Специальные новогодние скидочные кампании стартуют 1 и 15 декабря

Министерство коммерции Таиланда подтвердило проведение нового раунда общенациональной скидочной кампании, в рамках которой должны быть снижены цены на большой, но пока не конкретизированный перечень товаров и услуг. Новая кампания с 15 декабря по 15 января будет продолжать первый этап, запущенный в октябре в рамках политики Quick Win премьер-министра Сеттхи Тхависин. Цель инициативы – снижение повседневных расходов для самих тайцев. До коронавируса Таиланд проводил новогодние скидочные кампании, нацеленные не на тайских граждан, а на иностранных туристов. Такая инициатива планируется и в этот Новый год (Amazing Thailand Passport Privileges), но о ней пока ничего неизвестно, кроме того, что она стартует 1 декабря. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) подтвердило ее проведение, но сайт Passport Priviliges не обновлялся со времен высокого сезона 2019-2020.

Новости Пхукета

28 Ноября 2023, 12:10 PM

Новогодняя скидочная кампания для всех стартует 15 декабря, для туристов – 1 декабря. Фото: Nong Khaiwan

Первый раунд общенациональной кампании по снижению цен в рамках политики Quick Win начался 15 октября и должен продлиться до 31 декабря. Никакими особыми мероприятиями это не сопровождается, просто некоторые товары на полках магазинов стали дешевле. О том, что «жить стало лучше, жить стало веселей», сообщило само же Минкоммерции, зафиксировавшее по итогам октября первую за два года дефляцию – снижение цен вместо роста в исчислении год к году.

Согласно публикациям NNT и Bangkok Post, второй раунд кампании, который будет проходить с 15 декабря по 15 января, планируется таким же.

«Новая программа снижения цен будет одним из крупнейших подобных событий, охватывающим продукцию всех категорий включая еду и напитки, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию, а также услуги. Все это нацелено на снижение стоимости жизни для людей», – заявил господин Ваттанасак Сур-Ием, возглавляющий Департамент внутренней торговли в составе Минкоммерции.

В первом этапе кампании приняли участие 288 бизнес-структур, снизившие цены на 151,7 тыс. товаров и услуг. Минкоммерции заявляет, что это привело к «существенному снижению стоимости жизни на 2-3 млрд бат».

Индекс потребительских цен (CPI) в октябре сократился на 0,31% по сравнению с октябрем 2022 года. Индикатор Core CPI, из которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, вырос всего на 0,66%.

Индекс потребительской уверенности (CCI) вырос в октябре до уровня 60,2 пункта и достиг максимальной отметки за 44 месяца, превысив уровень марта 2020 года. По итогам года Министерство коммерции ждет инфляцию в диапазоне 1-1,7% при таргете 1-3%. За 10 месяцев (январь-октябрь) рост цен составил 1,6%.

Привилегии для туристов

Непосредственно на туристов будет нацелена традиционная новогодняя кампания Amazing Thailand Passport Privileges, которую анонсировало Туристическое управление Таиланда (ТАТ). Впрочем, никакой конкретики ведомство пока не озвучило, ограничившись упоминанием ее в списке инициатив по стимулированию выручки от туризма в конце года.

«ТАТ также работает со стратегическими партнерами над кампанией Amazing Thailand Passport Privileges, в рамках которой туристам будут предложены промо-акции, привилегии и дополнительные выгоды с 1 декабря этого года по 15 февраля следующего года», – говорится в заявлении ТАТ.

До пандемии коронавируса кампании Passport Privileges проводились ТАТ ежегодно, ключевыми участниками всегда были крупные торговые центры, такие как Central и Jungceylon на Пхукете, но в числе стратегических присутствовал самый разный бизнес. Название кампаний было связано с тем, что скидки и бонусы туристам (а зачастую просто иностранцам) предоставлялись при предъявлении паспорта.

Сайт passportprivileges.com не обновлялся со времен COVID-19, информация на нем до сих пор относится к кампании, проходившей с ноября 2019 года по конец января 2020 года, то есть в последний докризисный высокий сезон.

В той кампании, носившей название Amazing Thailand Grand Sale Passport Privileges, принимали участие 200 игроков, предлагающих товары и услуги в семи категориях: розничные магазины, отели и другие места размещения, рестораны и кафе, спа-центры, ювелирные салоны, медицинские учреждения, развлекательные и ночные заведения.

Были и спецпредложения от других партнеров, к примеру авиаперевозчик THAI Airways давал дополнительные килограммы багажа туристам из некоторых стран, а Thailand Post предлагала скидку в 500 бат на определенные категории почтовых отправлений за рубеж.