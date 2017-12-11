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Специальное французское рождественское меню от шефа Паскаля в La Boucherie в Чалонге

Дата/Время начала: 24 Декабря 2017 08:00:00 - 24 Декабря 2017 00:00:00

В рождественский Сочельник, 24 декабря 2017. С 20:00 и до полуночи.  Легкие закуски и коктейль Кир. Первая смена блюд: черный и белый пудинг, яблоко и гребешок. Салат: лягушачьи лапки с чесноком и петрушкой. Основное блюдо: турнедо Россини (говяжья вырезка, фуа гра и сосус Порто) с картофелем и овощами. Сладкое: десерт из манго и маракуйи. Цена: 1800 бат с человека. Заказ столов:  084 753 1237(Англ. и Фр.) / 082 444 0555 (Русск.).
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : La Boucherie
Адрес : La Boucherie в Чалонге
телефон : 084 753 1237(Англ. и Фр.) / 082 444 0555 (Русск.).
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