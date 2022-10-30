Специалисты устанавливают причину гибели кита, найденного близ Пхукета

Специалисты по морской биологии пытаются установить причины гибели кита, тушу которого прибило к побережью острова Рача-Яй в субботу, 29 октября.

Новости Пхукета

Мертвый кит был обнаружен у острова Рача-Яй в 20 км к югу от Пхукета. Фото: Radio Thailand Phuket

Мертвый кит был обнаружен у острова Рача-Яй в 20 км к югу от Пхукета. Фото: Radio Thailand Phuket

Мертвый кит был обнаружен у острова Рача-Яй в 20 км к югу от Пхукета. Фото: Radio Thailand Phuket

Мертвый кит был обнаружен у острова Рача-Яй в 20 км к югу от Пхукета. Фото: Radio Thailand Phuket

Как сообщает Radio Thailand Phuket, после получения информации об обнаружении кита к острову Рача-Яй направились официальные лица и эксперты пхукетского офиса Департамента рыболовства, Центра охраны морских ресурсов на Пхукете и других профильных ведомств.

Туша морского млекопитающего была найдена в бухте Лэм-Сай, примерно в 20 км к югу от побередья Раваи. Установить вид, к которому относился погибший кит, на месте событий не удалось. Останки животного доставили на Пхукет на изучения.

Специалисты пока лишь заявили, что длина кита составляет около 17 метров, масса – около 3 тонн. Пол и возраст неизвестны. Морское млекопитающее погибло около трех-четырех недель назад, эксперты сейчас устанавливают причину его смерти.