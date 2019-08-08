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Специалисты приступили к установлению причин пожара на супер-яхте Lady D

Пожар, возникший на борту супер-яхты Lady D был полностью потушен лишь 24 часа спустя, и сегодня полиция и другие специалисты приступили к установлению причин возгорания, практически уничтожившего дорогостоящее судно.

8 Августа 2019, 05:43 PM
Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

Яхта Lady D в итоге горела ровно сутки. Потушили ее лишь утром 8 августа. Фото: Korlit Kahapana

О том, что пожар на борту супер-яхты был окончательно потушен лишь около 8:30 четверга, 8 августа, корреспонденту The Phuket News рассказал один из пожарных Патонга, привлеченных к борьбе с огнем.

«В течение ночи мы так и не смогли полностью справиться с пламенем», – подтвердил он.

В настоящий момент Lady D находится в районе острова Тханан примерно в 3 км от гавани Ao Po Grand Marina, где лодка загорелась вчерашним утром. Судно отбуксировали подальше от берега из соображений безопасности. Как выяснили пожарные и полиция, в момент возгорания в баках судна находилось не менее 3 тыс. л горючего.

Подполковник Вттхичай Кэутхонг из полиции Таланга заявил The Phuket News, что нанесенный пожаром материальный урон пока не оценен. Если судить по фотографиям, 55-метровая четырехпалубная супер-яхта выгорела изнутри полностью. Каких-либо предположений относительно причины возгорания подполковник также не озвучил.

«На борту судна по-прежнему большой объем горючего. Сегодня мы обсудим возможные действия с Департаментом чрезвычайных ситуаций», – заявил подполковник.

Шеф Морского департамента Пхукета Виват Читчертвонг, осмотревший супер-яхту с лодки сегодня утром, заявил The Phuket News, что ущерб от пожара можно составлять около 240 млн бат. По словам господина Читчертвонга, такую сумму ему озвучили в марине, где супер-яхта стояла.

Журнал Yacht Harbour в своей публикации о пожаре отмечал, что в апреле Lady D предлагалась на продажу за 5 млн евро (172 млн бат).

 

 

 

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