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Специалисты предупреждают о повышенной активности змей в сезон дождей

С наступлением обильных дождей на Пхукете участились случаи контактов людей со змеями, преимущественно питонами. В связи с этим специалисты по дикой фауне обратились к жителям острова с призывом проявлять осторожность.

Новости Пхукета

11 Июня 2019, 09:29 AM
Поимку змеи лучше оставить специалистам. Фото: Panthakorn Pongpao / Архив The Phuket News

Поимку змеи лучше оставить специалистам. Фото: Panthakorn Pongpao / Архив The Phuket News

Об увеличении числа встреч людей со змеями корреспонденту «Новостей Пхукета» и Khao Phuket рассказал господин Понгчарт Чоыхом, возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге.

По словам господина Чоыхома, в понедельник, 10 июня, пхукетские змееловы доставили в его центр сразу четырех питонов, пойманных у человеческого жилья. Еще три змеи были пойманы и переданы в центр в предыдущие две недели. При этом один из доставленных 10 июня питонов имел массу почти в 20 кг.

Господин Чоыхом предупредил, что в дождливые дни высок риск столкнуться не только с питоном, но и с ядовитой змеей, пытающейся найти сухое место, или покинувшей привычное место обитания в поисках пищи.

«Важно, чтобы жители следили за порядком у своих домов и своевременно избавлялись от пищевых отходов, являющимися пищей для крыс, которые, в свою очередь, привлекают питонов. Также стоит следить за домашними животными, такими как куры и утки. Они также могут заинтересовать питона. Домашнюю птицу нужно содержать в загонах, где до нее не доберется змея», – отметил господин Чоыхом.

Отдельно специалист напомнил о необходимости своевременно подстригать траву на придомовых участках. Также полезным зачастую оказывается наличие в доме собаки, которая может спугнуть заползшую на участок змею. Однако небольшие домашние животные могут и сами стать добычей проголодавшегося питона.

В случае встречи с питоном, коброй или другой змеей специалисты настоятельно рекомендуют не пытаться избавляться от нее самостоятельно, а обращаться к профессионалам из служб спасения Kusoldharm (тел: 076-355301) или Ruamjai (тел: 098-7045345 и 076-283346-7).

Ранее глава Phuket Rumajai Foundation Сайан Тхаммапхан также говорил, что можно звонить ему напрямую на мобильный телефон по номеру 081-3670537.

Кроме того, о любой экстренной ситуации можно сообщить на номера горячих линий 199 и 1669. Сотрудники соответствующих колл-центров передадут информацию в профильное ведомство или организацию.

 

 

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