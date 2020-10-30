Специалисты не исключают дальнейшего разрушения острова Мэ-Урай

Как рассказал господин Пхонгпхан, специалисты Министерства природных ресурсов и окружающей среды провели инспекцию на месте событий 27 октября.
«Зона, где произошло обрушение скальной породы, будет закрыта для доступа на два года для обеспечения безопасности рыбаков и туристов. Есть возможность, что остров продолжит разрушаться», – заявил глава нацпарка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park.
Господин Пхонгпхан пояснил, от острова откололись два куска скальной породы габаритами примерно 50 м на 70 м. Глубина моря в том месте,куда они упали, составляет около 20 м.