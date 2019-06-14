Спастись и спасти: Сезон повышенной опасности на море начался

Спасатели напоминают, что вплоть до середины ноября Андаманское море будет таить опасности в любую погоду, даже самую располагающую к пляжному отдыху.

Новости Пхукета

16 Июня 2019, 04:00 PM

Фото: Архив The Phuket News

Сезон дождей официально начался на Пхукете еще 20 мая, однако в реальности начало этого сезона вовсе не подразумевает ежедневных проливных дождей и двухметровых волн на море. Пожалуй, можно даже сказать, что местные пляжи были бы безопаснее в период с июня по ноябрь, если бы каждый отдыхающий сразу получал четкий сигнал угрозы. На деле же – особенно в эти дни – море может выглядеть относительно безопасным, но при этом коварно таить смертельные ловушки.

На прошлой неделе представитель международной ассоциации пляжных спасателей ISLA на Пхукете Даррен Дженнер озвучил свою оценку того, в каком состоянии провинция подходит к очередному периоду регулярных инцидентов на пляжах. Господин Дженнер направил в редакцию The Phuket News и «Новостей Пхукета» письмо, в котором изложил свои неутешительные соображения, а начал с констатации того, что, по его мнению, в полной мере юго-западный муссон острову себя еще не показал.

«Начало июня исторически знаменует собой приходи юго-западных муссонов на Пхукет. В этом году-мать природа решила иначе. По крайней мере, на текущий момент. В Андаманском море пока что продолжается период доминирующего направления смены ветра, когда за неделей дождей следует неделей теплой и спокойной погоды. Сезон опасности на море приближается, но только мать-природа решит, когда он наконец начнется в полную силу. В то же время губернатор Пхукета и административная организация провинции (OrBorJor), кажется, полностью потеряли контроль над организации системы пляжных спасателей. Обещанное удвоение финансирования данной службы до суммы свыше 40 млн бат, кажется, испарилось так же, как вода из водохранилищ под конец высокого сезона. Ка», – заявил Даррен Дженнер.

«Как сказал один из бывших руководителей пхукетских спасателей: «Уже слишком поздно». Окно для найма, подготовки и размещения на пляжах спасателей закрылось и теперь крепко заперто», – констатировал лайфгард.

По мнению господина Дженнера, в достаточной мере профессиональными спасателями обеспечены только пляжи Патонг и Най-Харн. Готовность острова к юго-западному муссону даже ниже, чем в прошлом году.

«Координация между пляжными спасателями и другими экстренными службами также не налажена. Несмотря на растущий турпоток, уровень обеспечения пляжей спасателями перед началом опасного сезона самый низкий за десять лет», – заявил господин Дженнер.

«Есть такие пренебрежения безопасностью, последствия которых проявляются через годы или десятилетия, к примеру, обрушение зданий из-за халатности при строительстве. Однако эффект от нехватки спасателей на пляжах Пхукета ощущается практически незамедлительно. Нынешний год имеет шанс стать худшим по числу утонувших за все время. Все во власти матери-природы», – отметил лайфгард.

Пляжный кризис

Централизованная система обеспечения безопасности на пляжах существовала на Пхукете вплоть до середины 2017 года, причем заключение соответствующего контракта с подрядчиком Phuket Lifeguard Service (PLS) раз за разом происходило с проблемами. Контракты регулярно подписывались с задержкой, а указанные в них суммы сами спасатели называли недостаточными для обеспечения эффективной работы.

В 2017 году PLS отказалась принимать контракт с урезанным в очередной раз финансированием, после чего забота о безопасности отдыхающих на пляжах легла на плечи местных муниципалитетов. Решение администрации провинции организовать на пляжах дежурство флотских спасателей и добровольцев сразу же показало свою неэффективность – отсутствие нужной квалификации не позволяло им не только спасать других, но и самим входить в воду без риска утонуть.

Попытка заключить контракт с другим подрядчиком успехом тоже не увенчалась, несмотря на заверения всех сторон, что пляжи будут обеспечены спасателями. В настоящий момент Национальный антикоррупционный комитет (NACC) проводит проверку условий заключения того контракта. При этом проводивший предварительно расследование штаб полиции по восьмому региону заявил, что признаки коррупционной составляющей в деле имеются. Имен кого-либо из фигурантов дела полицейские, впрочем, не раскрыли. Согласно официальной статистике, количество утонувших на пляжах Пхукета в прошлом году было вдвое выше, чем годом ранее.

Берегите себя

Отметим, что объединение пляжных спасателей Patong Surf Life Saving, обеспечивающее безопасность Патонга, предупредило об опасности еще в первой половине мая.

«Сезон юго-западного муссона уже начался, и отдыхающие должны понимать, где безопасно купаться, а где нет. Пожалуйста, не игнорируйте красные флаги. Они установлены в тех местах, где купание крайне опасно и поэтому запрещено. Места для безопасного купания, находящиеся под постоянным контролем спасателей, отмечены красно-желтыми флагами», – напоминал в беседе с The Phuket News глава Patong Surf Life Saving и спасатель с многолетним опытом Сомпрасонг Сэнгчарт.

Предупреждение господина Сэнгчарт актуально для всех западных пляжей, а также Най-Харн и Януй, обращенных непосредственно к открытому морю. При этом стоит добавить, что на особо протяженных пляжах, таких как Май-Кхао, купание вне установленных зон контроля особенно опасно, поскольку ближайший спасатель может находиться в прямом смысле слова в километрах от места происшествия.