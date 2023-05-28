Спастись и спасти. Отбойные течения и другие угрозы на пляжах Пхукета

На Пхукете начался сезон дождей. Юго-западный муссон – это не только наводнения, оползни и повышенный риск аварий на дорогах. Опасней всех их – Андаманское море, которое с изменением ветра перестает быть таким ласковым, как рассказывают на YouTube, хотя внешне может казаться все таким же.

Новости Пхукета

Ежегодно на Пхукете тонут десятки людей, среди которых немало тех, кто умеет хорошо плавать. Андаманское море – не Черное, и не Средиземное. К западу от Пхукета простираются тысячи километров открытой воды, а рельеф берега способствует формированию отбойных течений и не только. Эта статья – краткий обзор главных угроз.

Отбойные течения

Главная опасность на пляжах в низкий сезон – отбойные течения (Rip Current), которые могут формироваться в разных местах. Спасатели не всегда успевают ставить красные флаги в зонах ставшими опасными, поэтому первое правило – заходить в воду только в местах, где установлены двухцветные желто-красные флаги, а рядом дежурят лайфгарды в желто-красной форме. Красный флаг прямо говорит, что заходить в воду нельзя, но его отсутствие вовсе не означает, что море безопасно.

«80% случаев гибели людей на пляжах Пхукета связаны с отбойными течениями, причем большинство происходят в солнечную погоду», – говорит международная ассоциация спасателей ILSA.

Рип может сформироваться любую погоду, а глубины в полметра ему хватит, чтобы утащить купальщика в море. Главный совет – не паниковать. Течение не утянет пловца под воду, люди гибнут из-за того, что пытаются плыть против потока, в результате чего выбиваются из сил и тонут.

Чтобы вырваться из рипа необходимо плыть перпендикулярно ему, пока не почувствуете, что течение ослабевает. После этого можно повернуть к суше, но самое главное – это экономить силы. Если на берегу есть спасатели или просто другие люди – поднимите вверх руку. Это общепринятый знак просьбы о помощи.

И помните, что ложная тревога испортит день спасателям гораздо меньше, чем упаковка тела в пластиковый мешок после 20 минут безрезультатной сердечно-легочной реанимации. Если вы стоите на берегу и вам кажется, что человеку в воде нужна помощь – сообщите лайфгардам.

Волны

Второй угрозой ILSA называет волны, которые способны быть столь же коварными, как и течения. Прибой может на протяжении получаса накрывать лишь ограниченную часть пляжа, а затем придет волна, которую австралийцы именуют Sneaker, и прокатится втрое дальше, чем все предыдущие.

Еще один австралийский термин – Dumper. Это волна, собирающаяся в высокий гребень и обрушивающаяся на песок мощным ударом, словно выплеснутая из кузова самосвала. Именно такие волны являются основной причиной травм позвоночника у австралийских серферов.

Ключевой совет – никогда не поворачивайтесь к морю спиной, особенно когда выходите из воды или стоите на скольких прибрежных скалах. Если попали под волну, рекомендация та же, что и при течениях – не паниковать, восстановить дыхание, подать знак бедствия, экономить силы.

Скалы

Снова воспользуемся опытом Австралии, как уникального континента, где даже самые простые вещи могут быть смертельно опасны. Селфи на прибрежных камнях – как раз из категории того, что трезвый и здравомыслящий австралиец делать бы не стал. Ежегодно фотографирование на пхукетских скалах уносит несколько жизней туристов, как было в мае с россиянином Юрием Смояном.

Как правило, поверхность скал скользкая, а волны периодически захлестывают участки, которые до этого были безопасными. При этом выбраться из воды на скальный берег очень трудно или вообще невозможно, тем более, что человек может быть после падения без сознания. Скрытые под водой камни на австралийском сленге прозваны могильными.

К скалам применимы те же рекомендации, что и к волнам: постоянно соблюдайте осторожность и никогда не поворачивайтесь к океану спиной.

Морская фауна

Акулы и иные хищные рыбы в Андаманском море, конечно, водятся и раз в года даже кого-нибудь кусают, вызывая ажиотаж в новостях. Однако статистически такое происшествие – редкость. Гораздо выше шанс столкнуться на Пхукете медузами или сифонофорами, известными как португальские кораблики (Portuguese Man-of-War).

Яд представителей обоих видов вызывает сильное жжение, а при наличии аллергии не исключен и летальный исход, хотя случаев гибели людей на острове за последние десять лет не зафиксировано (случаи смерти от яда кубомедуз были в Сиамском заливе).

Ключевое правило – не трогать руками никаких морских созданий ни в воде, ни на берегу. При случайном контакте с медузой лучше всего будет обратиться к лайфгардам, если их нет – самим аккуратно смыть стрекательные клетки с кожи морской водой и посетить врача.

Также неприятным будет знакомство с морским ежом, на которого не составляет труда наступить по время отлива. Плюс существуют и другие виды морских обитателей, способных постоять за себя.

Подробнее о безопасности на воде – в следующих статьях серии «Спастись и спасти». Предыдущие статьи доступны через поиск.