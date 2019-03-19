Спастись и спасти: Надувной круг не спасательный жилет

Надувной круг может вселить чувство уверенности. Но эта уверенность ложная, напоминает профессиональный спасатель Дарен Дженнер.

Дарен Дженнер

24 Марта 2019, 12:00 PM

Фото: Pexels

И для гостя Пхукета, и для постоянного жителя местные пляжи остаются одной из не теряющих популярности достопримечательностей, обещающей отлично проведенное время. Если у вас есть дети, то их безопасность на море не может не беспокоить. Поэтому по дороге на пляж вы заглядываете в магазин и покупаете нарукавники или круг, которые должны обеспечить ребенку безопасный отдых. Но так ли это? Если вы верите в надувные круги, то обязательно ознакомьтесь с материалом, приведенным ниже.

Надувные приспособления

Все разнообразие надувных кругов и их ближайших родственников мы в Австралии именуем Floaties, а профессионалам они известны как индивидуальные или вспомогательные плавучие приспособления (PFD и SVD) соответственно. Как правило это именно надувные средства поддержки на воде, носимые на руках, торсе или шее. Все подобные вещи представляют собой в широком смысле игрушки, не рассчитанные на использование в океане в качестве средств спасения, поскольку из-за своего устройства переворачивают потерявшего сознание человека лицом вниз, что не позволяет ему дышать.

Спасательные жилеты

Спасательные жилеты делятся на два типа – Life Vest (Тип 2) и Life Jacket (Тип 1). Life Vest – это надувной жилет из гибкого материала, носимый на торсе. Именно такое спасательное приспособление демонстрирует стюардесса в самолете в начале полета. Жилет спроектирован так, чтобы переворачивать потерявшего сознание человека в воде лицом вверх, но у него есть ограничение, заключаещееся в том, что рассчитан он только на спокойное или относительно спокойное море.

Life Jacket – более «тяжелый» жилет, способный обеспечить человеку положение тела лицом вверх даже в неспокойном море. Такие жилеты имеют специальный ворот для фиксации головы в определенном положении, а увидеть их можно на морском транспорте и судах военно-морского флота. Если вы помните июльское кораблекрушение прошлого года, в котором погибли 47 туристов, то знайте, что именно такие жилеты могли бы помочь спасти больше жизней в тот штормовой вечер.

Дети и надувные игрушки

Утопление – самая распространенная причина непредумышленной гибели детей не только на Пхукете, но и во всем мире. Водоемы остаются главными убийцами тайских детей в возрасте до 14 лет. В Австралии же утопление – причина смерти номер один для детей до трех лет. В целом по всему миру и по всем возрастным группам утопление занимает третье место в списке причин непредумышленных смертей.

Как же это связано с надувными игрушками? Есть три момента, о которых нужно помнить.

1. Они повышают плавучесть. Эта дополнительная плавучесть увеличивает риск того, что ребенок может легко попасть в течение или другой поток воды, поскольку его ноги не стоят прочно на дне. Дети, использующие надувные круги и нарукавники, особо уязвимы для морских течений. Поэтому на любом из пхукетских пляжей ребенок должен купаться лишь на той глубине, где он может это делать как с надувным кругом, так и без него.

2. Они не предназначены для использования в океане. Во-первых, ребенок может выбраться или выскользнуть откуда угодно. Во-вторых, дешевые надувные приспособления могут банально сдуваться. И если что-то подобное произойдет вдалеке от берега, то ребенок может утонуть за 30-60 секунд.

3. Они дают ложное ощущение безопасности. А это ложное ощущение, в свою очередь, может привести к тому, что ребенок попадет в ситуацию, с которой не сможет справиться. Правило простое: «Сомневаетесь? Не позволяйте».

Учите детей плавать, следите за ними

Рецепт безопасности на воде не изменился за столетия – дети должны находиться на море под контролем взрослых и уметь плавать. Базовые навыки плавания принципиально важны и необходимы любому человеку, отдыхающему на море в любых обстоятельствах и условиях.

Перед тем, как входить в воду, убедитесь, что и вы, и ваши дети относитесь к ситуации ответственно и способны справиться с морем как с дополнительными приспособлениями, так и без них. И никогда не выпускайте детей из виду, пока они в воде. Приятного и безопасного отдыха на пляже!

Дарен Дженнер – бодисерфер с многолетним опытом, профессиональный спасатель и представитель Международной ассоциации спасения на водах (ISLA) на Пхукете.