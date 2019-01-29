Спастись и спасти: Как сделать плавание с трубкой и маской приятным и безопасным

Спасатель Дарен Дженнер рассказывает о том, как подготовиться к снорклингу, чтобы опыт был максимально приятным и безопасным.

Дарен Дженнер

2 Февраля 2019, 09:00 AM

Безопасный снорклинг – снорклинг с напарником. Фото: US National Park Service

Плавание с трубкой и маской – также известное как снорклинг или сноркелинг – один из обязательных пунктов в программе отдыха туриста на Пхукете. На то, безусловно, есть веская причина: пхукетская акватория изобилует живописными рифами, идеально подходящими для того, чтобы заглянуть морю в глаза. Упустить такую возможность прикоснуться к океану было бы непростительно, и вот вы садитесь в микроавтобус с пляжной сумкой на плече, а уже через час или около того, окажетесь в одном из красивейших уголков залива Пханг-Нга.

Казалось бы, в плавании с трубкой и маской ничего сложного нет, верно? Но на самом деле перед первым опытом снорклинга имеет смысл подготовиться, чтобы этот опыт получился приятным и безопасным.

Что такое снорклинг

Базовый комплект для снорклинга знаком каждому из нас с детства. Он состоит из изогнутой дыхательной трубки и маски, позволяющей плавать с погруженным в воду лицом, любоваться морскими красота и комфортно дышать в течение продолжительного времени. Впрочем, плавание с трубкой – это конкретный моторный навык, которым стоит овладеть в безопасной обстановке, а заодно и подобрать подходящее снаряжение. К примеру, сейчас кроме раздельного комплекта из маски и трубки доступны полнолицевые маски для плавания.

Если вы способны держаться на воде и нырять с задержкой дыхания, то физически вы вполне готовы к снорклингу.

При плавании с маской в океане стоит соблюдать осторожность следующим людям:

• В возрасте от 65 лет и без недавнего опыта плавания в море.

• С проблемами сердечно-сосудистой системы (включая повышенное давление или недавно перенесенный удар).

• С проблемами дыхательной системы (включая астму, бронхит, эмфизему).

• С заболеваниями типа эпилепсии.

• С заболеваниями, сопровождающимися потерей сознания.

Заниматься снорклингом в море не рекомендуется следующим людям:

• Не умеющим плавать.

• Имеющим медицинские противопоказания, полученные от врача.

• Находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Если перечисленное выше к вам не относится, то время действовать!

Подготовка к первому опыту

Шаг 1: Купите трубку и маску

Чтобы снорклинг был безопасным, маска и трубка должны соответствовать вашей индивидуальной лицевой геометрии, которая у всех людей разная. Лучше не полагаться на ассортимент снаряжения у экскурсионной компании, а самостоятельно приобрести качественный набор от надежного производителя. При выборе маски и трубки не жалейте время на то, чтобы найти тот комплект, который наиболее комфортен, удачно сидит и герметичен (это проверяется при помощи вдоха через нос – у правильно сидящей маски герметичность нарушаться не должна).

Многие предпочитают дополнить комплект для снорклинга ластами. Здесь также имеет смысл приобрести свой собственный комплект и перед использованием в море убедиться, что он удобно и хорошо сидит.

Шаг 2: Опробуйте снаряжение

Перед тем, как пробовать снорклинг в условиях моря, имеет смысл проверить трубку и маску в неглубокой части бассейна, где вы легко достаете до дна. Сперва попробуйте просто полежать лицом вниз и подышать через трубку, затем проделайте то же самое в режиме медленного плавания. Когда вы будете чувствовать себя достаточно уверенно, поплавайте в глубокой части бассейна.

Шаг 3: Попробуйте нырять и продувать трубку

Теперь настало время попробовать понырять с маской и трубкой, что можно сделать в глубокой части бассейна. Дело в том, что во время нахождения под водой в трубку может попасть вода, от которой нужно будет избавиться. Задержите дыхание, нырните под воду, выплывите на поверхность и затем продуйте трубку сильным выдохом через рот. Вся вода в этот момент должна выйти из трубки, позволив вам снова дышать через нее. Проделайте упражнение в бассейне столько раз, сколько вам нужно, чтобы освоиться с этой процедурой.

Шаг 4: Выберите надежное экскурсионное агентство

При выборе экскурсионного агентства обратите внимание на его репутацию и отношение к безопасности. Не стоит руководствоваться лишь соображениями стоимости экскурсии. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности, поговорите с оператором или капитаном судна, который повезет вас на экскурсию.

Шаг 5: Найдите себе напарника

Снорклинг в открытой воде должен всегда осуществляться в парах. Не отправляйтесь плавать с маской и трубкой в одиночку. Во время снорклинга всегда находитесь рядом с напарником.

Теперь, когда вся подготовка пройдена, настало время отправиться в одно из самых фантастических пхукетских приключений!

Пара слов о полнолицевых масках

Есть мнение, что распространение полнолицевых масок может быть связано с ростом числа несчастных случаев на снорклинге. Дело в том, что если во время плавания вода попадет внутрь такой маски, то продуть ее будет сложнее, чем обычную трубку, из-за большего объема. Это, в свою очередь, может привести к попаданию воды в дыхательные пути. При использовании полнолицевых масок рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

Дарен Дженнер – опытный бодисерфер, профессиональный спасатель и представитель Международной ассоциации спасения на водах (ISLA) на Пхукете.