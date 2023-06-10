Спастись и спасти. Как понять, что человек тонет, и чем помочь

Юго-западный муссон вступил в свои права на Пхукете, в чем может убедиться любой желающий, если выйдет к морю или просто почитает новости. Впрочем, в низкий сезон океан хотя бы предупреждает об угрозе своим видом. Тонут же люди круглый год, причем не только в океане, но и банально в бассейнах. В этой части цикла «Спастись и спасти» мы кратко расскажем, как понять, что человеку грозит опасность, и что при этом делать. Сразу оговоримся, что даже самый краткий практический курс первой помощи будет полезней самой подробной статьи.

Новости Пхукета

При происшествиях на воде скорость реакции имеет первостепенное значение, поэтому чем раньше ситуация будет распознана, тем лучше. Зарубежные специалисты выделяют две стадии, предшествующие трагическому исходу: Aquatic Distress и Instinctive Drowning Response.

На первом этапе утопающий понимает, что что-то пошло не так и старается спастись. Он может испытывать панику и шок, но еще способен на осмысленные действия, такие как позвать на помощь или схватиться за спасательный круг.

Этап Aquatic Distress продолжается недолго, следом наступает Instinctive Drowning Response (IDR), когда утопающий уже не способен на осмысленные действия, а его тело инстинктивно борется за возможность вдохнуть воздух и только за это. Вот как описывается IDR в журнале On Scene, официальном издании береговой охраны США:

Тонущий человек не издает ни звука. Он не зовет на помощь, все его усилия направлены на то, чтобы сделать следующий глоток воздуха. Рот человека то скрывается под водой, то появляется на поверхности снова, словно поплавок. Времени на поверхности хватает лишь на выдох и вдох. Человек не способен подать знак руками. Рефлекс заставляет его развести их в стороны и отталкиваться ими от воды, чтобы рот оказался над поверхностью для вдоха. Прочие целенаправленные действия тоже невозможны. Человек не схватится за брошенный ему круг или доску для серфинга. Тело тонущего находится строго в вертикальном положении. Видимые движения ногами отсутствуют.

Как на первой стадии, так и на второй самый надежный способ выяснить, все ли в порядке с человеком, это задать ему прямой вопрос. Если он не способен ответить, необходимо срочно действовать.

Что делать

Первое действие в любой экстренной ситуации – это привлечь внимание к ней. Зовите на помощь; кричите; размахивайте руками. Не бойтесь ошибиться и поднять ложную тревогу. Это лучше, чем сожалеть потом о произошедшем.

Также помните главное правило любого спасателя – не увеличивать число спасаемых, то есть думать о своей безопасности. Отправляйтесь в воду только в том случае, если твердо уверены в своих силах и знаете, что делать. В противном случае – ищите помощь. Промедление – это плохо, но два тела вместо одного – еще хуже.

Если пострадавший уже на берегу, но никто не знает, что делать, то ваша главная задача – помочь утонувшему дожить до прибытия медиков. Человека можно вернуть к жизни и после 10 минут клинической смерти. Пхукетский спасатель Винсент Моделл, работающий на острове уже десять лет, приводит следующую последовательность действий.

«Шаг номер один – ищите спасателей. Шаг номер два – звоните по номеру 1669, вызывайте скорую. Шаг номер три – сделайте два принудительных вдоха пациенту. Положите человека на спину, запрокиньте ему голову, откройте рот, зажмите нос пальцами и два раза вдохните воздух в рот. Затем перепроверьте дыхание, обычно это 10 секунд. При отсутствии дыхания, приступайте к сердечно легочной реанимации, если уверены в своих силах», – говорит Винсент.

Если вы не один, то отправьте кого-то бежать за спасателями, а другого попросить позвонить в скорую.

Как подготовиться

Для прохождения курса первой помощи Винсент рекомендует обратиться в Basic Life Support Services Phuket. Страницу данной команды экстренного реагирования можно найти на Facebook, там же указан телефон – 080 864 8092. Это медики, которые не только сами спасают жизни, но и учат этому других. В частности, там научат делать сердечно-легочную реанимацию (CPR) и оказывать помощь в самых разных ситуациях.

Регулярные курсы непосредственно для пляжных спасателей и для других людей проводит организация Phuket Lifeguard Service. Для связи с ней также лучше всего использовать Facebook, телефон – 081 797 4775.

Служба PLS – это именно лайфгарды, специализирующиеся на спасении на воде, Basic Life Support – специалисты широкого профиля, выезжающие на ДТП, пожары и любые другие происшествия.

В следующих статьях цикла «Спастись и спасти» мы поговорим о безопасности на морском транспорте, а также подробнее коснемся темы CPR. Предыдущие материалы можно найти на сайте «Новостей Пхукета».