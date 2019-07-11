Спастись и спасти: Как понять, что человек тонет

Юго-западный муссон пришел на Пхукет, принеся с собой дожди, волны и отбойные течения. При этом обеспечение пляжей острова спасателями остается фрагментарным: где-то служба спасения налажена, где-то безопасность туристов обеспечивают волонтеры, где-то лайфгардов просто нет. В связи с этим «Новости Пхукета» возвращаются к циклу статей «Спастись и спасти», посвященному безопасности на воде. Сегодняшняя тема – как распознать, что человек попал в беду.

Новости Пхукета

25 Июля 2019, 09:00 AM

Фото: Creative Commons / Flickr

При происшествиях на воде скорость реакции имеет первостепенное значение, поэтому чем раньше ситуация будет правильно идентифицирована, тем лучше. Зарубежные специалисты выделяют две стадии, предшествующие тому, как человек уйдет под воду: Aquatic Distress и Instinctive Drowning Response.

На первом этапе утопающий понимает, что что-то пошло не так и старается спастись. В этот момент он может испытывать панику и шок, но еще способен на осмысленные действия. Человек физически в состоянии позвать на помощь, попытаться привлечь к себе внимание, схватиться за спасательный круг или бревно, принять помощь спасателя.

«Человек выглядит напуганным, он бьется и плещется в воде, делает такие движения, как будто старается плыть, но без видимого прогресса», – перечисляет признаки опасной ситуации президент Phuket Lifeguard Club Пратают Чуаюань.

Этап Aquatic Distress продолжается недолго, и если человеку в этот момент не помочь, скоро он начнет тонуть. Это вторая стадия, на которой утопающий уже не способен на осмысленные, целенаправленные действия. Его тело в этот момент полностью контролируется инстинктом – наступает фаза Instinctive Drowning Response (IDR).

Вот как описывают IDR в спасатель Марио Виттоне и доктор наук Франческо Пиа в своей статье в журнале On Scene, официальном издании службы поиска и спасения береговой охраны США:

1. За исключением редких случаев, тонущий человек не издает ни звука. Утопающий просто не может позвать на помощь, потому что все его усилия направлены на то, чтобы сделать глоток воздуха.

2. Рот тонущего человека то скрывается под водой, то появляется на поверхности снова. Времени, проведенного на поверхности, хватает лишь на то, чтобы сделать быстрые выдох и вдох, после чего следует очередное погружение.

3. Тонущий человек физически не способен размахивать руками для привлечения внимания. Естественный рефлекс заставляет утопающего развести руки в стороны и как будто отталкиваться ими от воды. Именно это движение обеспечивает возможность на короткий срок вынырнуть и сделать вдох.

4. Из-за этого же рефлекса тонущий человек не контролирует тело и не способен на целенаправленные действия, например, не может ухватиться за спасательный круг.

5. Тело тонущего человека находится в вертикальном положении. Видимые движения ногами, которые должны были бы помочь удержаться на воде, отсутствуют.

Как на первой стадии, так и на второй самый надежный способ выяснить, все ли в порядке с человеком, это задать ему прямой вопрос. Если он не способен ответить, то необходимо срочно действовать.

Помощь другим и себе

Первый и главный шаг, который должен предпринять человек на берегу, – это привлечь внимание к ситуации. Зовите на помощь; кричите, что человек тонет; размахивайте руками. Какими бы ни были ваши дальнейшие действия, прежде всего надо привлечь внимание спасателей и других людей на пляже: среди них могут быть лица с соответствующими навыками. Не бойтесь ошибиться и поднять ложную тревогу.

Также всегда помните, что первое правило любого спасателя – не увеличивать число спасаемых, то есть думать сперва о своей безопасности. Пхукетские лайфгарды, серферы и дежурящие на пляжах волонтеры знакомы с Андаманским морем и знают, что делать. Отправляйтесь в воду только в том случае, если твердо уверены в своих силах. Если вы имеете соответствующую квалификацию – вы знаете, что делать. В противном случае мы можем посоветовать только одно – зовите на помощь. Человека можно вернуть к жизни даже в том случае, если он не дышал несколько минут. Ищите помощь.

Если опасность на воде грозит лично вам, то первый шаг – это успокоиться и подавить панику. Помощь обязательно придет, и ваша основная задача – остаться в живых до этого момента. Успокойтесь и не паникуйте.

Повысить собственную плавучесть можно за счет возможностей своих легких. МЧС России советует набрать в грудь воздуха и медленно выдыхать, одновременно это поможет и в борьбе с паникой.

Как только вы стабилизировали ситуацию, повернитесь на бок и поднимите одну руку, чтобы подать сигнал. Крик – опасный способ привлечения внимания, поскольку так вы лишаетесь воздуха и можете наглотаться воды. Обязательно осмотритесь вокруг: возможно, поблизости найдется бревно, доска или другой плавучий объект.

Если вас захватило отбойное течение, не пытайтесь плыть к берегу против него. Единственный способ вырваться – плыть перпендикулярно течению (параллельно берегу), пока не выберетесь на спокойную воду.

И помните, что лучшая помощь в беде – это в беду не попадать.

«Пожалуйста, всегда изучайте обстановку, прежде чем заходить в воду. Красные флаги означают, что купание в этом месте запрещено. Плавайте только в безопасных зонах, установленных спасателями, и старайтесь держаться поближе к самим лайфгардам: в случае беды на помощь к вам будут спешить именно они», – говорит Пратают Чуаюань.