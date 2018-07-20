Спасенным из пещеры тайским детям послали 12 футболок сборной Хорватии

Футбольный союз Хорватии послал комплект футболок национальной сборной юным футболистам команды Wild Boars, спасенным из пещеры Тхам-Луанг в Чианг-Рае.

20 Июля 2018 10:16:07

Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP

«После возвращения сборной Хорватии из России Хорватский футбольный союз и лично президент союза Давор Шукер решили отправить 12 игровых футболок молодым футболистам из Таиланда. Союз рад, что дети идут на поправку после тяжелого потрясения, и преподносит этот подарок в качестве поддержки», – цитирует ТАСС заявление футбольного союза Хорватии.

Напомним, что спасенных из пещеры детей и их 25-летнего тренера к настоящему моменту уже выписали из больницы, где они находились после вызволения из-под земли. Работавшие с детьми психологи подтвердили, что они полностью готовы вернуться к нормальной жизни.

При этом посмотреть прямую трансляцию финального матча Чемпионата мира между Францией и Хорватией дети не смогли, поскольку после проведенных в темной пещере дней их глаза не были готовы к этому.

Известно, что канал канал Discovery уже завершил работу над документальным фильмом Operation Thai Rescure, который будет показан в Таиланде 23 июля. Также о желании снять художественные фильмы о событиях в Чианг-Рае заявили несколько кинокомпаний мирового уровня. Власти Таиланда подчеркнули, что собираются контролировать съемочный процесс, чтобы обеспечить достоверность отображения событий и защиту прав детей.