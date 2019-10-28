Спасатил Kusoldharm Foundation обзавелись базой на севере Пхукета

Организация Kusoldharm Foundation, являющаяся главной из действующих на Пхукете служб спасения, обзавелась базой на севере острова, которая должна позволить специалистам быстрее реагировать на дорожно-транспортные происшествия и другие требующие их вмешательства ситуации в Таланге.

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Торжественная церемония открытия операционного центра Kusoldharm Foundation в Муанг-Мае состоялась в четверг, 24 октября. Центр стал третьей по счету базой Kusoldharm на Пхукете и первой в округе Таланг Два других центра находятся в Пхуке-Тауне и в Патонге.

Как рассказала президент организации Бенджаван Тампануват, создание операционного центра в Муанг-Мае обошлось в 18 млн бат, при этом 13 млн пошли на покупку земельного участка, а непосредственно на строительство и оснащение базы хватило 5 млн. Источником финансирования стали благотворительные пожертвования фонду.

«Центр располагает пятью автомобилями скорой помощи, штат спасателей составляет 15 человек, разделенных на две смены – с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00. Сотрудники центра будут работать не только по всему Талангу, но даже в провинции Пханг-Нга», – рассказала госпожа Тампануват.

Связаться со спасателями Kusoldharm Foundation можно по телефону 076-246301 (штаб в Пхукет-Тауне) или по общенациональной горячей линии 1669. Телефон операционного центра в Таланге – 076-621338-9.