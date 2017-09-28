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Спасателям на пляжах Пхукета найдут временную замену

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг объявил, что после истечения контракта с Phuket Lifeguard Service безопасность на пляжах будут обеспечивать волонтеры гражданской обороны, моряки ВМФ Таиланда и пляжные спасатели из других организаций.

Шела Рива

28 Сентября 2017 17:17:47

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Dept
Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Dept

Как писали «Новости Пхукета» ранее, контракт спасатели из Phuket Lifeguard Service истекает 30 сентября, при этом лайфгарды заявили, что не будут подписывать новый договор на условиях, предложенных административной организацией провинции Пхукет (OrBorJor). Спасатели не согласились с очередным сокращение бюджета и объявили о том, что с 1 октября дежурить на пляжах не будут.

В ответ руководители OrBorJor заявили, что готовы сами обеспечить безопасность туристов без помощи Phuket Lifeguard Service.

«OrBorJor может обеспечить присутствие спасателей самостоятельно. В услугах Phuket Lifeguard Service мы больше не нуждаемся. Все сделаем все сами», – заявил в среду, 27 сентября, глава совета OrBorJor Тира Джиасакун.

Изначально господин Джиасакун не уточнил, как именно будет обеспечена безопасность пляжей, однако разъяснения последовали сегодня.

Как объявил на совещании 28 сентября губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, с 1 октября на пляжах будут нести дежурство волонтеры гражданской обороны, моряки ВМФ Таиланда и пляжные спасатели из других организаций. В частности, свои службы спасения есть у некоторых муниципалитетов.

«На всех пляжах Пхукета будет обеспечена безопасность туристов. Никаких пробелов в безопасности быть не должно», – заявил он.

Комментируя будущее службы спасения, исполняющий обязанности главы OrBorJor Ватчарин Патомваттханапонг рассказал, что организация намерена напрямую нанять необходимых ей сотрудников, не проводя тендеров среди сторонних организаций. Именно в таком формате работала с администрацией провинции Phuket Lifeguard Service, ежегодно подавая заявки на обеспечение безопасности купальщиков.

Как пояснил господин Патомваттханапонг, OrBorJor готова платить лайфгардам ту же зарплату, которую предлагала Phuket Lifeguard Service – 14 тыс. бат в месяц. Вопрос закупки необходимого оборудования, снаряжения, медикаментов и униформы глава OrBorJor не прокомментировал. 

«Новости Пхукета» связались с главой Phuket Lifeguard Service Пратхаютом Чуаюанем, и тот подтвердил корреспонденту редакции, что ему известно о принятом властями решении. По словам господина Чуаюаня возглавляемая им Phuket Lifeguard Service прекратит деятельность как компания.

При этом он подчеркнул, что пока администрация провинции решала судьбу спасателей, те продолжали дежурить на пляжах.

«Сотрудники Phuket Lifeguard Service продолжают нести дежурство. За последние дни они спасли от гибели двух туристов: пятилетнего мальчика из России на Най-Харне и мужчину, попавшего в отбойное течение на Сурине», – заявил Пратхают Чуаюань.

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