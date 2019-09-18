Спасатели вернулись на Сурин

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран подтвердил возвращение пляжных спасателей на Сурин. Как заявил господин Самран в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета», профессиональные лайфгарды возобновили патрулирование пляжа 15 сентября. Речь идет о той же команде, которая обеспечивала безопасность Сурина на временной основе в августе.

Таньялак Сакут

Как пояснил господин Самран, безопасность отдыхающих на Сурине обеспечивают семь спасателей, имеющих в своем распоряжении необходимое оборудование и снаряжение, включая автоматический дефибрилятор и аквабайк. Лайфгарды несут дежурство ежедневно с 8:30 утра до 18:00.

«Некоторые из них были подготовлены, а затем работали в организации Phuket Lifeguard Service», – добавил господин Самран.

Именно Phuket Lifeguard Service централизовано обеспечивала безопасность всех основных пляжей острова до начала пляжного кризиса, в ходе которого относительно эффективная структура рассыпалась на фоне сокращения финансирования лайфгардов.

Господин Самран пояснил, что контракт со спасателями заключен на срок до 30 сентября, когда в Таиланде закончится очередной фискальный год. Стоимость найма лайфгарда глава OrBorTor тамбона Чернг-Талей оценил «примерно в 85 тыс. бат». Как заверил господин Самран, с 1 октября со спасателями будет заключен еще один месячный контракт, а затем – еще один.

«Мы продолжим найм этой команды до разрешения тяжбы относительно права компании Laikhum Co Ltd на исполнение государственного контракта по обеспечению присутствия лайфгардов на пляжах Сурин и Банг-Тао [победитель тендера оказался не способен выполнить взятые на себя обязательства, затем оспорил выбор альтернативного подрядчика – прим. ред.]», – заявил Маан Самран.

«Затем мы рассмотрим варианты, которые будут иметься», – добавил он.

При этом глава районной администрации подтвердил, что на пляже Банг-Тао – самом протяженном в тамбоне Чернг-Талей – спасатели по-прежнему отсутствуют.

«Спасателей на пляже Банг-Тао пока еще нет. Мы ведем переговоры с генеральными менеджерами отелей, чтобы они обеспечили присутствие спасателей непосредственно рядом со своими объектами», – заявил господин Самран.

Глава административной организации не уточнил, с какими именно отелями ведутся переговоры. При этом к Банг-Тао выходит, в частности, территория интегрированного курортного комплекса Лагуна, позиционирующего себя в качестве одного из самых премиальных не только на Пхукете, но и в регионе.

В беседе с The Phuket News ветеран службы спасения на водах Амнад Чуасаман, патрулирующий Сурин и Банг-Тао в качестве волонтера, приветствовал решение о возвращении временной команды спасателей. Одновременно господин Чуасаман напомнил, что наличие на пляже спасателей – не повод для беспечности.

«Пожалуйста, купайтесь только в зонах, отмеченных красно-желтыми знаками с надписями Swim Here. И пожалуйста, выполняйте инструкции спасателей, если они просят не входить в воду в других местах. Игнорирование этих требований может быть опасно», – заявил спасатель.

«Все это ради вашей безопасности», – добавил он.