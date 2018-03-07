The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Спасатели упустили одну из двух замеченных в Камале королевских кобр

Муниципальные спасатели Камалы смогли поймать одну из двух королевских кобр, замеченных местным жителем, однако вторая змея ускользнула от змееловов.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Марта 2018 10:54:26

Сообщение о змеях на Soi Namtok Bangwan поступило в административную организацию Камалы (OrBorTor) около 14:30 вторника, 6 марта. Обратившийся за помощью к спасателям Анейк Срисит сообщил, что одна кобра заползла внутрь его жилья, а вторая пряталась за камнем рядом с домом.

У специалистов ушло более трех часов на то, чтобы поймать первую змею, длина которой составляла 4 м, а масса превышала 7 кг. Затем спасатели переместились туда, где была замечена вторая, но той удалось ускользнуть от змееловов.

«Вторая кобра, прятавшаяся за камнем, была больше первой. Местные жители опасались, что у змей мог быть брачный период, и если одну кобру поймать, то вторая может начать искать первую», – заявил один из спасателей, участвовавших в поимке змей.

Впрочем, сами змееловы связывают появление кобр у человеческого жилья не с брачными играми, а с погодой.

«Мы полагаем, что обе кобры могли жить в находящемся неподалеку лесу. Когда погода сухая, а температура воздуха высокая, кобры могут покидать насиженные места в поисках воды и пищи. Пойманную кобру мы отпустим назад в дикую природу», – заявил спасатель.

Напомним, на Пхукете работают несколько организаций, сотрудники которых обученных отлову змей. В частности, оперативно приехать на помощь могут специалисты фондов Ruamjai (тел: 076-283346-7) и Kusoldharm (тел: 076-246301, 076-246599). Также змееловы могут быть в муниципальных службах спасения.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.