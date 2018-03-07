Спасатели упустили одну из двух замеченных в Камале королевских кобр

Муниципальные спасатели Камалы смогли поймать одну из двух королевских кобр, замеченных местным жителем, однако вторая змея ускользнула от змееловов.

7 Марта 2018 10:54:26

Сообщение о змеях на Soi Namtok Bangwan поступило в административную организацию Камалы (OrBorTor) около 14:30 вторника, 6 марта. Обратившийся за помощью к спасателям Анейк Срисит сообщил, что одна кобра заползла внутрь его жилья, а вторая пряталась за камнем рядом с домом.

У специалистов ушло более трех часов на то, чтобы поймать первую змею, длина которой составляла 4 м, а масса превышала 7 кг. Затем спасатели переместились туда, где была замечена вторая, но той удалось ускользнуть от змееловов.

«Вторая кобра, прятавшаяся за камнем, была больше первой. Местные жители опасались, что у змей мог быть брачный период, и если одну кобру поймать, то вторая может начать искать первую», – заявил один из спасателей, участвовавших в поимке змей.

Впрочем, сами змееловы связывают появление кобр у человеческого жилья не с брачными играми, а с погодой.

«Мы полагаем, что обе кобры могли жить в находящемся неподалеку лесу. Когда погода сухая, а температура воздуха высокая, кобры могут покидать насиженные места в поисках воды и пищи. Пойманную кобру мы отпустим назад в дикую природу», – заявил спасатель.

Напомним, на Пхукете работают несколько организаций, сотрудники которых обученных отлову змей. В частности, оперативно приехать на помощь могут специалисты фондов Ruamjai (тел: 076-283346-7) и Kusoldharm (тел: 076-246301, 076-246599). Также змееловы могут быть в муниципальных службах спасения.

