Спасатели призывают водителей быть аккуратнее в плохую погоду

Пхукетские спасатели обратились к водителям с призывом быть аккуратнее на дорогах в текущих погодных условиях и придерживаться безопасной скорости движения.

Таньялак Сакут

18 Сентября 2020, 12:50 PM

Автомобиль перевернулся на шоссе в Май-Кхао утром 18 сентября. Фото: Wanlop Boonchan

Просьба прозвучала после очередной дорожной аварии на Thepkrasattri Rd., произошедшей утром 18 сентября.

Как рассказал спасатель Kusoldharm Rescue Foundation Ванлоп Бунчан, ДТП произошло в районе школы Baan Makprok School и местного рынка около 10:00. Автомобиль под управлением 30-летней женщины столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся.

Упомянутая женщина заявила спасателям, что ей пришлось резко тормозить из-за выезжавшего с рынка пикапа. Однако избежать столкновения с указанным транспортным средством не удалось.

«К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. Пожалуйста, двигайтесь помедленнее в такие дожди», – добавил господин Бунчан.

Сегодняшнее ДТП произошло примерно в 4 км от того места, где ранее на этой неделе случилась резонансная авария, унесшая жизнь девятилетней девочки. В том случае водитель пикапа не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего его автомобиль вылетел с проезжей части и протаранил столики уличного кафе.