Спасатели призывают водителей быть аккуратнее в плохую погоду

Просьба прозвучала после очередной дорожной аварии на Thepkrasattri Rd., произошедшей утром 18 сентября.
Как рассказал спасатель Kusoldharm Rescue Foundation Ванлоп Бунчан, ДТП произошло в районе школы Baan Makprok School и местного рынка около 10:00. Автомобиль под управлением 30-летней женщины столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся.
Упомянутая женщина заявила спасателям, что ей пришлось резко тормозить из-за выезжавшего с рынка пикапа. Однако избежать столкновения с указанным транспортным средством не удалось.
«К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. Пожалуйста, двигайтесь помедленнее в такие дожди», – добавил господин Бунчан.
Сегодняшнее ДТП произошло примерно в 4 км от того места, где ранее на этой неделе случилась резонансная авария, унесшая жизнь девятилетней девочки. В том случае водитель пикапа не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего его автомобиль вылетел с проезжей части и протаранил столики уличного кафе.