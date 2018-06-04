Спасатели призвали к осторожности на пляжах Пхукета

Пляжные спасатели обратились к жителям и гостям острова с напоминанием о том, что в сезон юго-западных муссонов купание разрешено только в зонах, отмеченных красно-желтыми флагами. В зонах, где установлены флаги красного цвета, купание строго запрещено.

4 Июня 2018 16:44:09

Патонг сегодня, 4 июня. Фото: Somprasong Saengchat

О том, что купание разрешено только между красно-желтыми флагами, «Новостям Пхукета» сегодня напомнили представитель ассоциации ISLA на Пхукете Дарен Дженнер и старший спасатель на пляже Патонг Сомпрасонг Сэнгчат. При этом господин Дженнер в своих рекомендациях был более категоричен, чем его тайский коллега.

Как подчеркнул господин Дженнер, соблюдение запрета на купание вне выделенных зон строго обязательно для купальщиков на пляжах Камала, Лэм-Синг, Сурин, Банг-Тао, Лайан, Лейпанг, Найтон, Най-Янг и Май-Кхао.

«Ни один из перечисленных пляжей не имеет квалифицированных лайфгардов», – пояснил господин Дженнер.

По словам специалиста, опасность представляют и сильные волны, и отбойные течения, способные внезапно образовываться в местах, которые до этого были безопасными. Также опасно находится в воде в грозу.

Рекомендация ISLA для отдыхающих – не купаться на перечисленных пляжах вовсе.

В свою очередь, старший спасатель Сомпрасонг Сэнгчат отметил, что купание в Патонге не запрещено, но в воду можно заходить только в зонах, отмеченных красно-желтыми флагами. Господин Сэнгчат подчеркнул, что безопасность на пляже Патонг обеспечивают более двух десятков специалистов.

На пляжах Ката, Карон и Най-Харн безопасность туристов должны обеспечивать спасатели, нанятые местными муниципалитетами. Каких-либо запретов они не озвучивали, но система с красно-желтыми и красными флагами используется и там.

Напомним, сегодня утром Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение для жителей провинций Пхукет, Краби, Пханг-Нга, Ранонг, Сураттхани (включая Самуи), Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Патталунг и Сонгкла. Во всех перечисленных провинциях сегодня и в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. Согласно прогнозу TMD, дождливая погода в Южном Таиланде задержится вплоть до 8 июня включительно.