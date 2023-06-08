Спасатели предупреждают о португальских корабликах на пляжах Пхукета

Пляжные спасатели из Phuket Lifeguard Service выпустили серию предупреждений в связи с португальскими корабликами на побережье Пхукета. Ядовитые сифонофоры/физалии, которых в обиходе именуют просто медузами, регулярно появляются на острове в низкий сезон – и сейчас как раз такое время. Столкнуться с корабликом и получить ожог можно не только в воде, но и на берегу. Лучшая рекомендация в таком случае – побыстрее получить квалифицированную медицинскую помощь, а самолечение на месте ограничить тем, что смыть с кожи стрекательные железы физалии морской водой.

Новости Пхукета

За последние два дня на странице Phuket Lifeguard Service в Facebook было опубликовано уже минимум четыре сообщения о замеченных на пляжах корабликах. Все посты сопровождаются фотографиями и видео этих морских созданий, чтобы люди знали, как выглядит угроза.

Случаев смерти от яда кораблика на Пхукете зарегистрировано не было, но в теории это возможно, если с сифонофорой столкнется человек с сильной аллергической реакцией на ее яд. Предсказать реакцию заранее нельзя, но аллергики должны соблюдать повышенную осторожность.

В последней публикации Phuket Lifeguard Service говорится, что физалий видеи уже на пляжах Ката, Ката-Ной, Патонг и Найтон. Спасатели просят туристов не паниковать и отмечают, что сифонофор немного. Впрочем, в прямом смысле между этими двумя тезисами лайфгарды подчеркивают, что физалии «представляют реальную угрозу».

В случае контакта с корабликом лучшим решение будет обратиться за помощью к ближайшему пляжному спасателю и медицинскому специалисту. В рамках первой помощи самому себе рекомендуется смыть морской водой стрекательные железы кораблика с пораженного места, но при этом не скрести и не растирать кожу.

«Не массируйте зону поражения и не наносите никаких медицинских средств непосредственно на пораженный участок, включая уксус. Это, напротив, будет способствовать более быстрому распространению яда по организму», – советуют лайфгарды.

«Если возможно, рекомендуется погрузить пораженную часть тела в горячую воду на 20 минут, а затем наложить легкий компресс для уменьшения боли и отека. После этого нужно, как можно скорее, отправиться в больницу», – добавляют они.

Помня предыдущие рекомендации спасателей, «Новости Пхукета» посоветовали бы начинать с конца и приоритизировать именно получение квалифицированной помощи, а не самостоятельную терапию. За Пхукете едва ли найдется много мест, откуда придется ехать до врача 20 минут.