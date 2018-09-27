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Спасатели предупреждают о медузах на пляже Патонг

Пляжные спасатели Патонга опубликовали предупреждение для туристов, после того как более 30 человек были ужалены медузами во время купания на соответствующем пляже в сентябре.

Таньялак Сакут

27 Сентября 2018 12:08:41

Фото: Phuket Lifeguard Service
Фото: Phuket Lifeguard Service

Информацию об обилии медуз в море у пляжа Патонга корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердил старший спасатель Сомпрасонг Сэнчат из Phuket Lifeguard Service.

«Да, более 30 туристов были ужалены медузами в этом месяце. Множество медуз выносит волнами на пляж», – заявил господин Сэнчат.

По словам спасателя, в случае контакта с медузой рекомендуется промыть пораженный участок кожи морской водой или уксусом.

«Укусы этих медуз на слишком серьезные», – добавил спасатель.

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