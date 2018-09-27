Спасатели предупреждают о медузах на пляже Патонг Пляжные спасатели Патонга опубликовали предупреждение для туристов, после того как более 30 человек были ужалены медузами во время купания на соответствующем пляже в сентябре. Таньялак Сакут 27 Сентября 2018 12:08:41 Фото: Phuket Lifeguard Service Информацию об обилии медуз в море у пляжа Патонга корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердил старший спасатель Сомпрасонг Сэнчат из Phuket Lifeguard Service. «Да, более 30 туристов были ужалены медузами в этом месяце. Множество медуз выносит волнами на пляж», – заявил господин Сэнчат. По словам спасателя, в случае контакта с медузой рекомендуется промыть пораженный участок кожи морской водой или уксусом. «Укусы этих медуз на слишком серьезные», – добавил спасатель.