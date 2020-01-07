Организация спасателей Phuket Lifeguard Service Co Ltd (PLS) выиграла контракт на обеспечение безопасности на пляжах тамбона Раваи, включая Най-Харн, Януй и остров Рача-Яй, где до этого квалифицированных спасателей не было вообще.

Таньялак Сакут

7 Января 2020, 03:37 PM

Спасатели PLS вернулись на пляжи Раваи. Фото: Таньялак Сакут

О том, что PLS официально будет в этом году заниматься безопасностью пляжей в Раваи, корреспонденту The Phuket News подтвердили секретарь организации Витанья Чуаюань и мэр Раваи Арун Солос. Контракт муниципалитета с PLS начал действовать с 1 января, когда у местной администрации истек предыдущий «временный» договор.

В течение нескольких лет именно PLS централизованно обеспечивала безопасность всех пляжей, а после отказа властей острова от единого контракта осталась работать лишь в Патонге, предоставив квалифицированных лайфгардов по запросу местного муниципалитета. Параллельно организация вела активную образовательную деятельность по всей стране, обучая детей безопасности на воде. При этом многие ее бывшие сотрудники продолжали работать на пляжах на тех или иных условиях.

«В прошлом году мы уделяли основное внимание образовательной работе, теперь же возвращаем фокус непосредственно на дежурство на пляжах, начиная с Раваи», – заявил госпожа Чуаюань.

«Мы поставили себе цель снизить до нуля количество смертей на воде в Раваи. В прошлом году на местных пляжах утонули три человека, но в это число не входят погибшие во время экскурсий на остров Рача», – добавила она.

Штат сотрудников PLS в Раваи – 15 человек. Восемь из них работают на пляже Най-Харн, еще двое – на пляже Януй и пятеро – на Раче. Время дежурства – с 8:30 до 19:30 ежедневно. Плюс на коралловом острове спасателям провести образовательную работу с местным сообществом и подтянуть их знания о спасении на водах.

Во всех трех локациях спасатели имеют необходимое оборудование, включая каяки, доски, автоматические дефибрилляторы, наборы первой помощи. При этом дежурящие на Най-Харне лайфгарды также имеют в своем распоряжении аквабайк и квадроцикл.

Бывший сотрудник PLS Джула Нонтри, работавший в последние годы старшим спасателем на Най-Харне, сохранил свою должность.

«Он стал нашим супервайзером спасателей в Раваи. Также он отвечает за их тренировки, включая ежедневные занятия», – заявила госпожа Чуаюань.

Секретарь PLS добавила, что десять из спасателей в Раваи прошли экзамены по стандартам Международной федерации спасения на водах (ILSF), остальные завершат подготовку и получат сертификаты в ближайшее время. Также госпожа Чуаюнь подчеркнула, что многие из сотрудников имеют большой опыт работы именно в Раваи, прекрасно знают особенности моря на пляжах Най-Харн и Януй, осведомлены о характере образующихся здесь течений.

В свою очередь мэр Раваи Арун Солос отметил, что на контракт по обеспечению безопасности пляжей претендовали две компании, но выбор был сделан в пользу PLS на фоне опыта и профессиональных навыков ее лайфгардов.

«У них гораздо больше опыта на пхукетских пляжах, чем у кого-либо еще. Я рассчитываю, что они обеспечат защиту людей и не позволят никому утонуть», – заявил мэр Солос.