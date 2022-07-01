Спасатели Пхукета отработали действия при кораблекрушении

Учения организовала управление Королевской полиции Таиланда по восьмому региону, штат-квартира которого находится на Пхукете. За тренировкой наблюдал заместитель начальника регионального штаба генерал-майор Саксира Пуак-Ам, роль руководителя оперативного штаба на учениях взял на себя шеф полиции Пхукет-Тауна Саравут Чупрасит.
Генерал Пуак-Ам пояснил, что генерал Джангйодсук приказал всем отделам полиции приготовиться к полноценному открытию Таиланда для туризма с 1 июля и ожидаемому в связи с этим роста турпотока. В частности, экстренные службы и полиция должны быть готовы к самым разных происшествиям с туристами.
В ходе учений, проходивших 29 июня в гавани Boat Lagoon, отрабатывалась помощь жертвам кораблекрушения. По сценарию, в ведущем к марине канале перевернулось экскурсионное судно.
Официальные лица не указали этого в своих отчетах об учениях, но тренировка прошла фактически в годовщину гибели туристического судна «Феникс», затонувшего в пхукетских водах 5 июля 2018 год. Инцидент стал крупнейшим кораблекрушением в современной истории Таиланда, погибли 47 туристов из Китая.
Участие в учениях 29 июня приняли сотрудники целого ряда ведомств, включая провинциальную полицию, морскую полицию, Департамент чрезвычайных ситуаций и Морской департамент. Также были задействованы сотрудники отделений скорой помощи пхукетских больниц и спасатели Kusoldharm Foundation.
«Эта тренировка нацелена на подготовку, чтобы встретить туристов после полноценного открытия страны и выстроить уверенность среди людей и туристов», – заявил генерал-майор Пуак-Ам.
«Провинция Пхукет привлекается многих туристов потому, что здесь есть популярные водные достопримечательности, как пляжи, так и острова. Поэтому мы проводим учения, посвященные тому, как действовать при чрезвычайной ситуации именно на воде», – добавил офицер.