Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Спасатели Пхукета отработали действия при кораблекрушении

Сотрудники экстренных служб Пхукета провели учения, в ходе которых отработали оказание помощи жертвам кораблекрушения. Мероприятию предшествовали приказ руководителя полиции Таиланда генерала Сувата Джонгйодсука, который распорядился, чтобы страна встретила возобновление туризма полностью готовой.

Новости Пхукета

1 Июля 2022, 02:23 AM
В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

В марине Boat Lagoon прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при кораблекрушении. Фото: PR Phuket

Учения организовала управление Королевской полиции Таиланда по восьмому региону, штат-квартира которого находится на Пхукете. За тренировкой наблюдал заместитель начальника регионального штаба генерал-майор Саксира Пуак-Ам, роль руководителя оперативного штаба на учениях взял на себя шеф полиции Пхукет-Тауна Саравут Чупрасит.

Генерал Пуак-Ам пояснил, что генерал Джангйодсук приказал всем отделам полиции приготовиться к полноценному открытию Таиланда для туризма с 1 июля и ожидаемому в связи с этим роста турпотока. В частности, экстренные службы и полиция должны быть готовы к самым разных происшествиям с туристами.

В ходе учений, проходивших 29 июня в гавани Boat Lagoon, отрабатывалась помощь жертвам кораблекрушения. По сценарию, в ведущем к марине канале перевернулось экскурсионное судно.

Официальные лица не указали этого в своих отчетах об учениях, но тренировка прошла фактически в годовщину гибели туристического судна «Феникс», затонувшего в пхукетских водах 5 июля 2018 год. Инцидент стал крупнейшим кораблекрушением в современной истории Таиланда, погибли 47 туристов из Китая.

Участие в учениях 29 июня приняли сотрудники целого ряда ведомств, включая провинциальную полицию, морскую полицию, Департамент чрезвычайных ситуаций и Морской департамент. Также были задействованы сотрудники отделений скорой помощи пхукетских больниц и спасатели Kusoldharm Foundation.

«Эта тренировка нацелена на подготовку, чтобы встретить туристов после полноценного открытия страны и выстроить уверенность среди людей и туристов», – заявил генерал-майор Пуак-Ам.

«Провинция Пхукет привлекается многих туристов потому, что здесь есть популярные водные достопримечательности, как пляжи, так и острова. Поэтому мы проводим учения, посвященные тому, как действовать при чрезвычайной ситуации именно на воде», – добавил офицер.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мужчина покончил с собой на фоне проблем с алкоголем
Vachira Hospital раздает лекарства лицам с положительным АТК-тестом на коронавирус
Иммиграционное бюро закончило набор иностранных волонтеров
Водитель оштрафован на 500 бат за езду по встречной полосе
Тинейджер из Австралии погиб при падении с крыши отеля в Патонге
Пхукет готовится встретить инспекторов Международного бюро выставок в июле
ТАТ: Пхукет заработал на туристах 26 млрд бат за январь-май
Полиция Патонга провела воспитательную беседу с мототаксистами
ТНА: Половина отелей Пхукета ждет высокого сезона, чтобы вернуться к работе
Глава Минздрава Таиланда прилетел из Европы с положительным тестом на COVID-19
Часть Чалонга останется без электричества 29 июня
Иммиграционное бюро открыло горячую линию для приема жалоб на визовых агентов
В Ранонге задержали шестерых нелегальных мигрантов из Мьянмы
Китай дал добро тайским авиаперевозчикам на два рейса в страну в неделю
Часть Лагуны останется 29 июня без света

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 