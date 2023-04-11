Спасатели Pearl Center совершили за выходные восемь выездов на мотоциклетные ДТП

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) после продолжительного перерыва выпустила два отчета о работе своей службы парамедиков Pearl Center, принимающей вызовы в зоне вокруг кольца Чалонга с периодическими выездами в Раваи и Карон. За выходные 8-9 апреля скорая помощь Pearl Center совершила восемь выездов на мотоциклетные ДТП, причем в трех случаях пострадавшими были россияне. Речь идет лишь об одной небольшой части Пхукета и одной или двух бригадах скорой помощи.

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Отчет за выходные начинается с полудня 8 апреля (в 12:30), когда парамедики Pearl Center получили сообщение о столкновении двух мотоциклов на Soi Bang Rae у Chao Fa West Rd. Пострадавшими оказались мужчина и женщина из России, причем у последней оказался «деформирован палец на левой ноге». Обоих доставили в больницу Siriroj Hospital.

Следующий вызов на место ДТП поступил в 2:41 ночи, то есть уже 9 апреля. Мотоцикл с россиянами (снова мужчиной и женщиной) упал на дороге к Большому Будде. Иностранцев, получивших легкие травмы, доставили в Siriroj Hospital.

В 5:40 утра парамедики приняли сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла на Soi Suksan 1 к югу от кольца Чалонга, технически – в Раваи. Пострадавшим оказался гражданин Таиланде, повредивший бедро. Самостоятельно передвигаться мужчина не мог. Парамедики доставили его в Chalong Hospital.

В 5:52 утра произошла авария непосредственно на кольце Чалонга, где столкнулись два мотоцикла. Пострадала гражданка Таиланда, повредившая бедро и грудную клетку. Спасателям снова пришлось применить носилки, чтобы доставить женщину в Siriroj Hospital.

В 6:18 полиция вызвала спасателей на Soi Suksuk 1, где автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором находилась россиянка. Женщину, жаловавшуюся на боль в груди, доставили в Chalong Hospital.

В 6:49 парамедики приняли очередной вызов от полиции. Гражданин Швеции не справился с управлением мотоциклом на Patak Rd., в районе минимаркета Big C. В отчете указывается, что мужчина был пьян и получил множественные ссадины. После оказания первой помощи его доставили в Chalong Hospital.

В 18:23 парамедиков Pearl Central вызвали на набережную в Раваи, где в мотоциклетном ДТП пострадала гражданка Таиланда. Женщина повредила левую лодыжку, после первой помощи ее отвезли в Chalong Hospital.

Наконец, в 20:06 спасателей Pearl Central вызвали на ДТП у Музея морских раковин на Wiset Rd., где автомобиль сбил мотоцикл под управлением гражданина Таиланда. Мужчина получил множественные ссадины и повредил ключицу. Его доставили в Chalong Hospital.