Спасатели нашли пропавшего у побережья Пхукета яхтсмена

Спасателям удалось найти 78-летнего гражданина Франции, пытавшегося в шторм добраться на динги от пирса в Чалонге до своей яхты в бухте Ао-Йон.

20 Июня 2018 11:29:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о пропаже 78-летнего француза Клода Гаска около 13:30 вторника, 19 июня. Обратившаяся в правоохранительные органы супруга иностранца Тхипмонтха Кхаотхонг рассказала, что накануне вечером ее муж планировал добраться на динги от пирса в Чалонге до своей яхты в бухте Ао-Йон, но до сих пор не появился дома и на контакт не вышел.

На поиски француза была направлена поисково-спасательная группа, которая около 17:30 сообщила об обнаружении мужчины. Его динги застряла в мангровых зарослях в районе Ао-Йона, но сам иностранец травм не получил. После обнаружения его отвезли в больницу Mission Hospital для проверки здоровья, где он находится до сих пор. Врачи заявили, что его общее физическое состояние оценивается как удовлетворительное, но ему лучше остаться под наблюдением специалистов по причине изнеможения.

Господин Гаска пояснил полиции, что в срочном порядке отправился проверить свою яхту после получения сообщения о том, что она столкнулась с другой лодкой, которую сорвало якорем во время шторма 18 июня. Однако погодные условия оказались слишком суровыми для его динги, и в какой-то момент ее выбросило волнами в мангры. Позвонить супруге француз не мог, поскольку его телефон промок.

Господин Гаска и его супруга поблагодарили всех участников поисково-спасательной операции.