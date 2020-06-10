Спасатели напомнили о безопасности на воде в сезон муссонов

Глава службы спасения Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сэнгчарт подчеркнул, что условия на море являются опасными. Купание разрешено лишь в зонах, отмеченных красно-желтыми флагами. Все находящиеся на пляже люди должны обязательно выполнять распоряжения спасателей.
«Также важно соблюдать правила социального дистанцирования и требование о ношении масок на пляжах», – добавил он.
Президент Phuket Lifeguard Service (PLS) Витанья Чуаюань присоединилась к коллеге и напомнила, что в это время года особую угрозу представляют не только волны, но и отбойные течения.
Госпожа Чуаюань попросила людей в принципе не купаться в местах, где не дежурят спасатели. Также глава PLS напомнила о необходимости носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.
Как отметила госпожа Чуаюань, на пляже не рекомендуется собираться в группы: как на берегу, так и в воде.
«Наши спасатели будут делать все возможное, чтобы избегать близких контактов с отдыхающими даже при оказании им помощи в воде», – заявила она.