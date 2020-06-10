Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Спасатели напомнили о безопасности на воде в сезон муссонов

Пхукетские пляжи открылись для посещения 9 июня, в связи с чем спасатели поспешили напомнить о том, что на острове начался сезон юго-западных муссонов, в который море особенно опасно.

Новости Пхукета

10 Июня 2020, 09:41 AM
Спасатели настоятельно рекомендуют купаться лишь в выделенных безопасных зонах. Фото: Таньялак Сакут

Спасатели настоятельно рекомендуют купаться лишь в выделенных безопасных зонах. Фото: Таньялак Сакут

Глава службы спасения Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сэнгчарт подчеркнул, что условия на море являются опасными. Купание разрешено лишь в зонах, отмеченных красно-желтыми флагами. Все находящиеся на пляже люди должны обязательно выполнять распоряжения спасателей.

«Также важно соблюдать правила социального дистанцирования и требование о ношении масок на пляжах», – добавил он.

Президент Phuket Lifeguard Service (PLS) Витанья Чуаюань присоединилась к коллеге и напомнила, что в это время года особую угрозу представляют не только волны, но и отбойные течения.

Госпожа Чуаюань попросила людей в принципе не купаться в местах, где не дежурят спасатели. Также глава PLS напомнила о необходимости носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Как отметила госпожа Чуаюань, на пляже не рекомендуется собираться в группы: как на берегу, так и в воде.

«Наши спасатели будут делать все возможное, чтобы избегать близких контактов с отдыхающими даже при оказании им помощи в воде», – заявила она.






 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны неспелых дурианов
Минздрав проверил аэропорт Пхукета на готовность к открытию
«Аврора» осуществила очередной вывозной рейс с Пхукета во Владивосток
Пляжи Пхукета открылись
Минздрав Пхукета: От прибывающих на остров самоизоляции не требуется
Новых случаев COVID-19 нет на Пхукете уже 13 дней подряд
Сильные дожди вызвали подтопление дорог на Пхукете
Тайский студент вернулся из России с коронавирусом
Пляжи Пхукета откроются 9 июня
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным
Первый автобус с Пхукета в Бангкок запланирован на 9 июня
Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет
Междугородние автобусы освободили от комендантского часа
Бюджетный рынок Blue Flag возобновляет работу на Пхукете
Житель Рассады покончил с собой после совершения убийства

 

Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 