Спасатели напоминают, что в сезон дождей море опасно и в хорошую погоду

Пляжные спасатели в очередной раз обратились к гостям Пхукета с напоминанием о том, что Андаманское море может быть опасным даже в те дни, когда на острове стоит хорошая погода. Напоминание озвучил глава Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань, много лет руководивший всей службой лайфгардов на Пхукете.

Новости Пхукета

11 Июня 2019, 05:44 PM

Фото: Patong Surf Life Saving

«Сезон юго-западного муссона продолжается, и море может представлять угрозу в любой момент. На пляжах Пхукета наблюдаются большие волны, поэтому, пожалуйста, купайтесь только в зонах, отмеченных красно-желтыми флагами и держитесь поближе к спасателям», – заявил в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» господин Чуаюань.

Кроме волн в низкий сезон купальщикам также угрожают отбойные течения, также известных как rip currents или просто rips. Рип – это один из видов прибрежных течений, представляющий собой узкий канал, по которому вода стремительно возвращается в море от побережья. Противостоять рипу зачастую не может даже подготовленный пловец, единственный верный способ действий – плыть перпендикулярно потоку, пока не появится возможность свернуть к берегу. Отбойные течения характерны для всех пляжах западного побережья и Най-Харна.

Также в низкий сезон для Пхукета характерно появление на пляжах различных представителей морской фауны. Кубомедузы в данной акватории, как правило, не встречаются, но ветер и волны регулярно выносят на берег так называемых португальских корабликов.

Португальские кораблики (Portuguese Man-of-War) – морские сифонофоры, яд которых вызывает сильное жжение. В случае контакта спасатели рекомендует аккуратно смыть стрекательные клетки с кожи теплой (или просто морской) водой и обратиться за медпомощью. Аналогичные рекомендации спасатели дают и в случае столкновения с медузами.

Также в низкий сезон опасность представляют прибрежные скалы и скопления камней, регулярно захлестываемые волнами. Случаи гибели людей в результате падения со скал происходят на Пхукете регулярно.

Отметим, что 100-процентного обеспечения пляжей спасателями на Пхукете по-прежнему нет. Наибольший контингент спасателей дежурит на пляже в Патонге, где работают 22 спасателя, нанятых по контракту с компанией KEE Lighting & Engineering Co Ltd, а также 26 лайфгардов-волонтеров, чью работу финансирует организация Patong Development Foundation бизнесмена Праба Кисина.

Контракт с KEE Lighting & Engineering Co Ltd также есть у муниципалитета Раваи. Глава района Арун Солос подтвердил «Новостям Пхукета», что для обеспечения безопасности Най-Харн, Януй и острова Рача-Яй наняты 14 лайфгардов.

Информация о текущем уровне обеспечения спасателями других пляжей в настоящий момент отсутствовеут. при этом на острове даже отсутствует какая-либо единая служба. которой можно было бы адресовать соответствующий вопрос.

Традиционно Карон всегда числился в списке муниципалитетов, которым удавалось обеспечить дежурство лайфгардов даже при отсутствии помощи со стороны властей провинциального уровня. При этом Камала, Сурин и другие пляжи к северу по побережью регулярно фигурировали среди тех, где спасателей либо было недостаточно, либо не было вовсе. В отсутствие нанятых по контракту лайфгардов безопасность там в прошлом году обеспечивали либо волонтеры, либо отельные спасатели.

На минувшей неделе глава административной организации Чернг-Талей Маан Самран сообщил, что контракт на обеспечение спасателями Сурина до сих пор ни с какой организацией не подписан. При этом про Банг-Тао господин Самран не сказал ничего.