Спасатели Kusoldharm почтили своего божественного покровителя

Сотрудники Kusoldharm Phuket Foundation провели ежегодную церемонию в честь своего божественного покровителя, известного как Пой Джун Сиа Хук. По случаю этого была организована раздача еды и предметов первой необходимости нуждающимся, а также передача самим спасателям недавно закупленного дайверского снаряжения для проведения спасательных операций под водой.

Новости Пхукета

Церемония прошла 18 мая у штаб-квартиры Kusoldharm Foundation в Пхукет-Тауне. Как сообщила PR-служба Пхукета в публикации по итогам мероприятия, чтобы почтить своего покровителя спасатели передали запасы риса, консервов и других продуктов в 25 сообществ Пхукета. В общей сложности сотрудники организации раздали 2,8 тыс. продуктовых наборов.

Комментируя инициативу, действующий глава Kusoldharm Foundation на Пхукете Лек Тантивонгпайсан заявил, что поддержка малоимущих – одна из важных сторон деятельности организация, которая в принципе создавалась для того, чтобы помогать людям, которые попали в беду.

В прошлом году в честь дня рождения Пой Джун Сиа Хука спасатели раздали жителям Пхукета около 3 тыс. продуктовых наборов, что было крайне актуально на фоне жестких последствий коронавирусного кризиса. К тому моменту остров не запустил еще даже программу Phuket Sandbox, так что зарубежных туристов не было вообще.

Также в рамках церемонии 18 мая состоялась официальная передача спасателям дайверского снаряжения. В январе группа сотрудников Kusoldharm Foundation прошла курс подготовки в сфере операций под водой, закупку оборудования обошлась примерно в 250 тыс. бат.