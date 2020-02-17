Спасатели Kusoldharm обзавелись новым пунктом базирования на севере Пхукета

Служба спасения Kusoldharm обзавелась новым пунктом базирования на севере Пхукета. Официальная церемония открытия нового штаба спасателей у КПП Тха-Чат-Чай состоялась 13 февраля.

Новости Пхукета

Штат спасателей в новом центре – пять человек, в распоряжении парамедиков имеются два автомобиля скорой помощи. Фото: Phuket PR Department

Штат спасателей в новом центре – пять человек, в распоряжении парамедиков имеются два автомобиля скорой помощи. Фото: Phuket PR Department

Штат спасателей в новом центре – пять человек, в распоряжении парамедиков имеются два автомобиля скорой помощи. Фото: Phuket PR Department

Штат спасателей в новом центре – пять человек, в распоряжении парамедиков имеются два автомобиля скорой помощи. Фото: Phuket PR Department

Штат спасателей в новом центре – пять человек, в распоряжении парамедиков имеются два автомобиля скорой помощи. Фото: Phuket PR Department

Как пояснила президент Kusoldharm Foundation Бенджаван Тампануват, новый центр будет обеспечить оперативное реагирование на дорожные аварии и другие проишествия в Май-Кхао и «ближайших районах провинции Пханг-Нга».

Штат спасателей в новом центре – пять человек, которые будут посменно дежурить в круглосуточном режиме. В распоряжении парамедиков – два автомобиля скорой помощи. Телефоны центра – 076-621338 и 076-621339.

«В серьезных случаях их будут поддерживать спасатели из центра в Муанг-Мае, поскольку он находится недалеко», – добавила госпожа Тампануват.

Напомним, что операционный центра Kusoldharm Foundation в Муанг-Мае открылся во второй половине октября 2019. Центр стал третьей по счету базой Kusoldharm на Пхукете и первой в округе Таланг. Два других центра находятся в Пхукет-Тауне и в Патонге.

Центр располагает пятью автомобилями скорой помощи, штат спасателей составляет 15 человек. Контактный телефон – 076-621338-9.