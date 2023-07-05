Пхукетский спасатель Винсент Моделл объявил о поиске нового дома для бирманского питона по имени Голиаф, который сейчас живет в одной из ветеринарных клиник Таланга. Добродушного гиганта отдадут в обмен на встречное пожертвование, но только человеку, имеющему опыт с большими змеями. Голиаф – прекрасный питон, но требующий знаний и заботы со стороны того, кто его приютит.

Новости Пхукета

Голиаф – дружелюбный питон, но отдадут его только человеку, уже имеющему опыт со змеями. Фото: Snake Guy in Phuket

Голиаф – дружелюбный питон, но отдадут его только человеку, уже имеющему опыт со змеями. Фото: Snake Guy in Phuket

Голиаф – дружелюбный питон, но отдадут его только человеку, уже имеющему опыт со змеями. Фото: Snake Guy in Phuket

Голиаф – дружелюбный питон, но отдадут его только человеку, уже имеющему опыт со змеями. Фото: Snake Guy in Phuket

Голиаф – дружелюбный питон, но отдадут его только человеку, уже имеющему опыт со змеями. Фото: Snake Guy in Phuket

Объявление о поиске человека или организации, желающих приютить Голиафа и обеспечить ему благополучную жизнь в неволе, было опубликовано 4 июля на странице Snake Guy in Phuket, затем Винсент поделился постом на своей личной странице.

Голиаф – взрослый бирманский питон, спасенный на улицах Пхукета несколько лет назад. В дикой природе он жить уже не сможет, поэтому в последние годы домом для питона стала одна из ветеринарных клиник в Таланге.

Когда «Новости Пхукета» в последний раз видели Голиафа, он отказывался от еды, и ветеринары всерьез беспокоились о его здоровье. В недавней короткой беседе Винсент заверил, что Голиаф все еще в клинике и с ним ничего не случилось, но от подробностей о его самочувствии воздержался.

В публикации Snake Guy in Phuket питон описывается как «супер-дружелюбный, но большой малыш». Спасатели заверяют, что змея никогда не проявляла агрессии по отношению к людям. Более того, Голиаф неоднократно участвовал в выездных образовательных сессиях, на которых Snake Guy in Phuket рассказывают людям о змеях.

В Голиафе никак не меньше трех метров длины, хотя точные размеры «Новости Пхукета» не знают. Рацион питания пресмыкающегося состоит исключительно из сырой курицы, так что прокорм питона не должен стать финансовой проблемой, однако не исключено, что Голиафу нужно медицинское наблюдение. Винсент подчеркивает, что питона отдадут только в реки человека имеющего опыт с пресмыкающимися, в частности, с большими змеями.

Получить подробности можно через страницу Snake Guy in Phuket или обратившись в Rescue Team Volunteers Phuket.