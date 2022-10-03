Спартанская гонка пройдет на Пхукете

В конце ноября на Пхукете пройдет Спартанская гонка – известные международные соревнования по бегу с преодолением препятствий. Как объявили официальные лица провинции, принять участие в Spartan APAC Championship должны более 5 тыс. тайских и зарубежных атлетов, местом проведения станет комплекс Blue Tree Phuket. Мероприятие поддерживают Бюро по выставками и конвенциям Таиланда (ТСЕВ) и власти Пхукета в лице офиса губернатора и административной организации провинции (OrBorJor).

Новости Пхукета

Спартанская гонка – серия забегов с препятствиями, зародившаяся в США полтора десятилетия назад. Участники соревнуются на дистанциях от 3 км до марафонских 42 км. Преодоление маршрута требует от атлетов особой выносливости.

На пхукетских соревнованиях 26-27 ноября будут четыре дистанции: супер (10 км, 25 препятствий), спринт (5 км, 20 препятствий), детский забег (1-3 км), командный челлендж (4 часа испытаний). Препятствия будут включать грязевые полосы, зиплайны, сетку, стены и барьеры.

Анонсируя мероприятие, вице-губернатор Пхукета Пичет Панапхонг назвал Blue Tree идеальным местом для Спартанской гонки и подчеркнул уникальность инфраструктуры комплекса, занимающего более 500 рай земли. В свою очередь, вице-президент OrBorJor Анупхап Ветванитсанонг пообещал провести всестороннюю подготовку, чтобы обеспечить самый высокий уровень организации события.

Официальным отелем Spartan APAC Championship станет Midas Grand Hotel у пляжа Сурин, где уже забронированы 5 тыс. номеров. Также подтвержден бесплатный трансфер из гостиницы в Blue Tree. Сейчас организаторы договариваются с другими партнерами, такими как спортзалы, тренировочные центры, клиники физиотерапии.

Заместитель управляющего директора Blue Tree Phuket Паоло Рандоне пообещал участникам и зрителям «незабываемые впечатления» и заявил, что пхукетская гонка в плане организации будет единственной в своем роде. Мероприятие будет сопровождаться фестивалем Beat on the Beach с участием тайских и зарубежных диджеев.

«Эти соревнования укрепят успех Таиланда как организатора мега-событий. Спартанская гонка – известное на весь мир событие с большим и активным пулом активных энтузиастов. Также Пхукет сможет опереться на успех гонки в Чианг-Мае в августе», – заявил глава южного филиала ТСЕВ Паттаначай Сингвахара.

Дополнительную информацию можно найти на странице Spartan Thailand в Facebook и на сайте www.spartan.com.