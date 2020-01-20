Союз российских соотечественников в Таиланде получил официальный статус

Союз российских соотечественников в Таиланде получил официальный международный статус. Объявление об этом было сделано на третьей конференции организаций российских соотечественников в Таиланде, прошедшей в субботу, 18 января, в отеле Ramada Plaza Chao Fah на Пхукете.

Новости Пхукета

20 Января 2020, 05:28 PM

Конференции организаций российских соотечественников в Таиланде прошла в 18 января на Пхукете. Фото: Союз российских соотечественников в Королевстве Таиланд

«Эта конференция не совсем обычная. Мы сегодня впервые собрались в официальном статусе, поскольку наш союз был признан в департаменте по работе с соотечественниками за рубежом», – цитирует ТАСС слова председателя союза российских соотечественников в Таиланде Ирины Новиковой.

Выступая перед участниками конференции, посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил укрепление русскоязычной общины в Королевстве и позитивно оценил деятельность союза. Также господин Томихин порекомендовал активнее привлекать к работе организации молодежь, деятелей культуры и искусства, бизнесменов, работников науки и журналистов.

«В совокупности это может дать очень хороший результат», – заявил посол.

Деятельность Союза российских соотечественников в Таиланде приветствовал и председатель председатель всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов.

«Для большого числа людей Таиланд ассоциируется с миллионами туристов, в том числе из России, посещающими ежегодно эту прекрасную страну. В этой связи хотелось бы, чтобы он все чаще ассоциировался также и с нашими соотечественниками, которые, имея многолетний опыт проживания здесь, вносят свой вклад в развитие добрых отношений Таиланда с Россией, формируя положительный образ наших за рубежом», – заявил господин Дроздов в своем послании к участникам конференции на Пхукете.

Как рассказала чен член регионального координационного совета союза Ольга Жилина, в марте этого года организация планирует провести научно-практическую конференцию «Тенденции изучения и преподавания русского языка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» и международный молодежный фестиваль «Сто друзей». Мероприятия пройдут 13-15 марта на территории бангкокского кампуса Университета Тхаммасат.

Также запланирован ряд мероприятий ко Дню Победы, включая Дни российского кино, акцию «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный полк». Кроме того, в этом году в Королевстве должны пройти фотовыставка «Русский след в Сиаме», международный русско-тайский семинар «Свободный диалог», детский фестиваль танца, ежегодный фестиваль русско-тайской дружбы «Мы вместе!» и ряд других мероприятий.

Следующая встреча союза российских соотечественников в Таиланде, состоится в 2021 году на острове Самуи, сообщает ТАСС. Среди прочего на мероприятии планируется выбрать нового председателя союза.

Согласно информации с сайта Союза российских соотечественников в Таиланде, в настоящий момент в Королевстве живет не менее 50 тыс. россиян, большинство из них – в Паттайе и на острове Пхукет.