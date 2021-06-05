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Современная французская кухня в L’Arome by the sea

Бен Тайербак посетил ресторан L’Arome by the sea, недавно открывшийся в Калиме, и оценил потенциал нового игрока на гастрономической сцене Пхукета.

5 Июня 2021, 03:37 PM
L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

L’Arome by the sea

Если вы поклонник современной французской кухни и за время пандемии истосковались по новым местам, то вот хорошие новости. В Патонге открылось заведение L’Arome by the sea, входящее в международную сеть L’Arome.

Французский ресторан и бар расположился в трехэтажном помещении, где раньше находился итальянский White Box. Так что к удовольствию гостей – не только современная французская кухня, но и виды на Андаманское море в атмосфере тишины и покоя, при том что сам Патонг поблизост.

Международная сеть L’Arome насчитывает шесть ресторанов в Китае и два в Париже, причем парижский FANFAN PARIS отмечен в гиде Michelin. Как утверждает их сайт, «в основе концепции ресторана лежат оригинальность, кулинарная аутентичность, качество сервиса и страсть к своему делу».

В том, что это не просто слова, мы с моей спутницей убедились на личном опыте. Стоило нам войти, как нас тепло и профессионально поприветствовала хостесс Мишлин и сразу проводила к бару на третьем уровне (буквально на крыше ресторана), чтобы мы выпили чего-нибудь по вкусу в предзакатный час.

Впечатляющие виды на море и завораживающие закаты здесь органично дополняются широким выбором освежающих коктейлей, под аккомпанемент которых мы и углубились в изучение меню. Спиртных напитков в ресторане пока не подают из-за действующих на Пхукете ограничений, но это нисколько не омрачило впечатлений. Мы допили напитки, выбрали блюда по вкусу и направились в главный обеденный зал.

Требования времени были очевидны и здесь. Идеально накрытые столы располагались на почтенном расстоянии друг от друга в соответствии с мерами социального дистанцирования. На нашем этаже было 40 посадочных мест, что мы нашли идеальным количеством, позволяющим и насладиться атмосферой, и не чувствовать скученности.

Едва мы устроились за столиком, как на нем появилась первая закуска, призванная освежить вкусовые рецепторы и разбудить аппетит перед трапезой. Шеф подал нам этюд из арбуза с нотками высушенной на солнце рыбы.

Основная трапеза началась с тартара из тунца, приправленного лаймом и кунжутным маслом. Блюдо украшали вручную вырезанные из свеклы и редиса цветы, а также пюре из авокадо, оказавшееся просто волшебным. Идеальное в своей легкости сочетание освежающих вкусов.

Под стать тартару было и карпаччо из тонко нарезанных ломтиков морского гребешка с острова Хоккайдо с манго, ростками люцерны и цитрусовым пюре. Божественное блюдо, в котором я нашел лишь один изъян. Мне было мало!

Впрочем, долго я не переживал, поскольку пришел черед основных блюд. Мы заказали каре ягненка в хрустящей дижонской обмазке с соусом на основе красного вина и 250-граммовый мраморный стейк риб-ай из говядины таджима вагю.

Ягненок был и вкусен сам по себе, и приготовлен идеально. Гарнир же состоял из картофельного пюре и ассорти сезонных овощей по выбору шеф-повара.

Впрочем, главной звездой вечера – и для меня, и для спутницы – стал стейк. Мы оба считаем себя ценителями хороших стейков, съели за свои годы немало первоклассного мяса, а личный идеал, пожалуй, встретили в одном из небольших стейкхаусов Токио несколько лет назад.

Стейк из L’Arome был как минимум ровней тому токийскому, если не лучше. Без преувеличения, он был по-настоящему хорош. Идеально приготовленное мясо таяло во рту, а приправлен стейк был настолько грамотно, что дополнительных соусов просто не требовалось. Если говорить о подаче, то и тут все было на высоте. Стейк сервировали на брикете гималайской соли, чтобы – как говорят – есть его глазами. И я едва удержался от того, чтобы не схватить мясо, когда порция еще не коснулась стола.

Соответствовал заданной – кстати, невероятно высокой – планке и десерт: шоколадный мусс в глазури и пралине. Настоящее удовольствие! Признаюсь, что я просто с ума схожу от шоколада, и это был один из лучших шоколадных десертов, которые я имел удовольствие пробовать.

Из разговора с хостесс Мишлин мы узнали, что повара в L’Arome тайские, но у всех в багаже богатый международный опыт, включая изучение трендов современной французской кухни не просто в Париже, а в упомянутом выше мишленовском FANFAN. Затем полученные знания они дополняют собственными идеями.

«Мы стараемся не делать меню слишком большим, предпочитая уделять максимум внимания техникам приготовления и подачи каждого из фирменных блюд», – пояснила Мишлин.

«Блюда, которые вы сейчас видите в меню, основаны на флагманских рецептах нашего мишленовского ресторана в Париже FANFAN PARIS. Так что вы можете быть уверены, что у нас вас ждут аутентичные французские вкусы», – добавила она.

L’Arome открылся лишь 19 апреля, но весть о новом заведении быстро разошлась по острову, поскольку в вечер нашего визита недостатка в гостях не было, а в воздухе витала атмосфера праздника. Да и сам факт того, что они решились на открытие в столь непростые времена, заслуживает поклона в честь их смелости. Плюс это говорит и об исключительной уверенности менеджмента и поваров в том, что они делают. Уверенность эта не напрасна: персонал внимателен и знающий, еда превосходна, интервалы между сменами блюд тщательно соблюдаются.

Текущие спецпредложения включают пинто-сет на закате за 680 бат (четыре блюда из бара плюс два безалкогольных коктейля), ознакомительное декуверт-меню из трех блюд за 999 бат и дегустационное меню из четырех блюд за 1499 бат.

Я искренне верю, что L’Arome ждет блестящее будущее, и крайне рекомендую его к посещению. Сам я точно вернусь туда!

Больше информации о L’Arome by the sea можно найти на их сайте (laromegroup.com) и на страницу в Facebook (www.facebook.com/laromebythesea).

 

 

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