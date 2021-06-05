Современная французская кухня в L’Arome by the sea

Бен Тайербак посетил ресторан L’Arome by the sea, недавно открывшийся в Калиме, и оценил потенциал нового игрока на гастрономической сцене Пхукета.

Если вы поклонник современной французской кухни и за время пандемии истосковались по новым местам, то вот хорошие новости. В Патонге открылось заведение L’Arome by the sea, входящее в международную сеть L’Arome.

Французский ресторан и бар расположился в трехэтажном помещении, где раньше находился итальянский White Box. Так что к удовольствию гостей – не только современная французская кухня, но и виды на Андаманское море в атмосфере тишины и покоя, при том что сам Патонг поблизост.

Международная сеть L’Arome насчитывает шесть ресторанов в Китае и два в Париже, причем парижский FANFAN PARIS отмечен в гиде Michelin. Как утверждает их сайт, «в основе концепции ресторана лежат оригинальность, кулинарная аутентичность, качество сервиса и страсть к своему делу».

В том, что это не просто слова, мы с моей спутницей убедились на личном опыте. Стоило нам войти, как нас тепло и профессионально поприветствовала хостесс Мишлин и сразу проводила к бару на третьем уровне (буквально на крыше ресторана), чтобы мы выпили чего-нибудь по вкусу в предзакатный час.

Впечатляющие виды на море и завораживающие закаты здесь органично дополняются широким выбором освежающих коктейлей, под аккомпанемент которых мы и углубились в изучение меню. Спиртных напитков в ресторане пока не подают из-за действующих на Пхукете ограничений, но это нисколько не омрачило впечатлений. Мы допили напитки, выбрали блюда по вкусу и направились в главный обеденный зал.

Требования времени были очевидны и здесь. Идеально накрытые столы располагались на почтенном расстоянии друг от друга в соответствии с мерами социального дистанцирования. На нашем этаже было 40 посадочных мест, что мы нашли идеальным количеством, позволяющим и насладиться атмосферой, и не чувствовать скученности.

Едва мы устроились за столиком, как на нем появилась первая закуска, призванная освежить вкусовые рецепторы и разбудить аппетит перед трапезой. Шеф подал нам этюд из арбуза с нотками высушенной на солнце рыбы.

Основная трапеза началась с тартара из тунца, приправленного лаймом и кунжутным маслом. Блюдо украшали вручную вырезанные из свеклы и редиса цветы, а также пюре из авокадо, оказавшееся просто волшебным. Идеальное в своей легкости сочетание освежающих вкусов.

Под стать тартару было и карпаччо из тонко нарезанных ломтиков морского гребешка с острова Хоккайдо с манго, ростками люцерны и цитрусовым пюре. Божественное блюдо, в котором я нашел лишь один изъян. Мне было мало!

Впрочем, долго я не переживал, поскольку пришел черед основных блюд. Мы заказали каре ягненка в хрустящей дижонской обмазке с соусом на основе красного вина и 250-граммовый мраморный стейк риб-ай из говядины таджима вагю.

Ягненок был и вкусен сам по себе, и приготовлен идеально. Гарнир же состоял из картофельного пюре и ассорти сезонных овощей по выбору шеф-повара.

Впрочем, главной звездой вечера – и для меня, и для спутницы – стал стейк. Мы оба считаем себя ценителями хороших стейков, съели за свои годы немало первоклассного мяса, а личный идеал, пожалуй, встретили в одном из небольших стейкхаусов Токио несколько лет назад.

Стейк из L’Arome был как минимум ровней тому токийскому, если не лучше. Без преувеличения, он был по-настоящему хорош. Идеально приготовленное мясо таяло во рту, а приправлен стейк был настолько грамотно, что дополнительных соусов просто не требовалось. Если говорить о подаче, то и тут все было на высоте. Стейк сервировали на брикете гималайской соли, чтобы – как говорят – есть его глазами. И я едва удержался от того, чтобы не схватить мясо, когда порция еще не коснулась стола.

Соответствовал заданной – кстати, невероятно высокой – планке и десерт: шоколадный мусс в глазури и пралине. Настоящее удовольствие! Признаюсь, что я просто с ума схожу от шоколада, и это был один из лучших шоколадных десертов, которые я имел удовольствие пробовать.

Из разговора с хостесс Мишлин мы узнали, что повара в L’Arome тайские, но у всех в багаже богатый международный опыт, включая изучение трендов современной французской кухни не просто в Париже, а в упомянутом выше мишленовском FANFAN. Затем полученные знания они дополняют собственными идеями.

«Мы стараемся не делать меню слишком большим, предпочитая уделять максимум внимания техникам приготовления и подачи каждого из фирменных блюд», – пояснила Мишлин.

«Блюда, которые вы сейчас видите в меню, основаны на флагманских рецептах нашего мишленовского ресторана в Париже FANFAN PARIS. Так что вы можете быть уверены, что у нас вас ждут аутентичные французские вкусы», – добавила она.

L’Arome открылся лишь 19 апреля, но весть о новом заведении быстро разошлась по острову, поскольку в вечер нашего визита недостатка в гостях не было, а в воздухе витала атмосфера праздника. Да и сам факт того, что они решились на открытие в столь непростые времена, заслуживает поклона в честь их смелости. Плюс это говорит и об исключительной уверенности менеджмента и поваров в том, что они делают. Уверенность эта не напрасна: персонал внимателен и знающий, еда превосходна, интервалы между сменами блюд тщательно соблюдаются.

Текущие спецпредложения включают пинто-сет на закате за 680 бат (четыре блюда из бара плюс два безалкогольных коктейля), ознакомительное декуверт-меню из трех блюд за 999 бат и дегустационное меню из четырех блюд за 1499 бат.

Я искренне верю, что L’Arome ждет блестящее будущее, и крайне рекомендую его к посещению. Сам я точно вернусь туда!

Больше информации о L’Arome by the sea можно найти на их сайте (laromegroup.com) и на страницу в Facebook (www.facebook.com/laromebythesea).