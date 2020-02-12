Сотрудники отелей Пхукета рискуют остаться без работы из-за коронавируса

Президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхупонгсакорн обратился к отельерам с призывом сделать все возможное, чтобы избежать массового увольнения персонала на фоне резкого падения турпотока из Китая и соответствующего снижения выручки у компаний индустрии гостеприимства, работающих с туристами из этой страны.

Новости Пхукета

12 Февраля 2020, 04:29 PM

За период с 1 по 11 февраля включительно международный аэропорт Пхукета принял 140,68 тыс. зарубежных пассажиров, что на 36,81% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Фото: ТАТ

Согласно данным аналитического центра Туристического управления Таиланда (ТАТ), за период с 1 по 11 февраля включительно международный аэропорт Пхукета принял 140,68 тыс. зарубежных пассажиров, что на 36,81% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, составлявшего 222,63 тыс. человек. При этом в некоторые дни турпоток был 44-45% ниже прошлогоднего, то есть почти вдвое меньше.

«Управляющим отелей нужно провести мозговой штурм и найти оптимальный способ сократить издержки и справиться с ударом, нанесенным по их отелям. В ходе совещания с Клубом кадровых ресурсов Пхукета на прошлой неделе я установил, что более 10 отелей уже начинают предлагать сотрудникам сейчас уйти в неоплачиваемые отпуска или взять отпуска положенные по контрактам», – заявил господин Кхупонгсакорн.

«Увольнений сотрудников пока что в этом месяце не было. Они возможны как способ сокращения издержек, но пока этого не произошло. Есть и другие возможности снижения расходов: просто не нанимать новых сотрудников, не продлевать контракты с людьми на краткосрочных договорах. Но массовых увольнений сотрудников, работающих на полную ставку, пока не было», – добавил президент южного отделения ТНА.

Как подтвердил господин Кхупонгсакорн, запрет китайских властей на продажу групповых туров за рубеж нанес чувствительный удар по некоторым из отелей.

«В этом месяце, как мы выяснили, заполняемость отелей, у которых были зарезервированы места для организованных групп из Китая, упала примерно на 20%. Заполняемость отелей, ориентированных исключительно на китайских туристов, до нуля», – заявил господин Кхупонгсакорн.

«В марте заполняемость отелей первой группы упадет более чем на 50%, поскольку новых бронирований сейчас очень мало. В норме показатели должны быть на 20-30% выше», – добавил он.

Согласно оптимистичному сценарию господина Кхупонгсакорна, китайские туристы должны вернуться в привычных количествах в июле, но большинство из них будут индивидуальными путешественниками, а не покупателями групповых туров. Худший сценарий предполагает возвращение китайцев в октябре.

Отельеры надеются, что на фоне кризисной ситуации в отрасли банки не откажут им в просьбе о реструктуризации долгов. Кроме того, представители туристического бизнеса уже обратились к губернатору Пхукета и в офис премьер-министра с запросом на выделение льготного кредита на помощь отрасли в размере 20 млрд бат. Озвученная сумма – это максимальные убытки отрасли при худшем сценарии развития ситуации. Впрочем, даже самый оптимистичный сценарий предполагает убытки в 9 млрд бат. По состоянию на 11 февраля запрос турбизнеса на льготный кредит оставался без ответа.

«До этого мы справлялись со своими проблемами сами, но в этот раз нам нужна серьезная помощь со стороны центрального правительства», – отметил глава южного отделения ТНА.

Отметим, что ранее на проблемы из-за отсутствия китайских туристов жаловались туристические гиды и операторы туристических автобусов. Представители сферы морских экскурсий и развлекательного бизнеса заявлений на этот счет пока не делали.