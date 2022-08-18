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Сотрудники аэропорта провели пожарные занятия со школьниками

Международный аэропорт Пхукета провел противопожарные занятия со школьниками в Ban Ao Po School в Паклоке.

Новости Пхукета

19 Августа 2022, 10:00 AM
Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Урок пожарной безопасности в школе в Ао-По. Фото: Аэропорт Пхукета

Для повышения у школьников навыков действия в чрезвычайной ситуации в школу были направлены сотрудники пожарно-спасательной службы аэропорта. Визит состоялся 17 августа и был организован в рамках программы социальной ответственности бизнеса. Занятие включало как теоретическую часть, так и практическую.

Как пояснили пресс-служба аэропорта, воздушные ворота острова стремятся быть «хорошим гражданином в обществе и добрым соседом в сообществе».

Напомним, что на Пхукете сейчас повышено внимание к пожарной безопасности в свете трагедии в Чонбури, унесшей жизни 19 человек. В частности, 18 августа состоялись большие пожарные учения в Патонге, в ходе которых отрабатывался сценарий пожара в ночном клубе с эвакуацией посетителей и оказанием помощи пострадавшим.

 

 

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