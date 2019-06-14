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Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Таиланде

Министерство внутренних дел России разрешило своим сотрудникам отдыхать в Таиланде и Турции.

Новости Пхукета

14 Июня 2019, 04:01 PM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила появившуюся в прессе информацию о том, что Турция и Таиланд были включены в перечень зарубежных стран, где разрешено отдыхать сотрудникам Министерства внутренних дел. Подтверждение удалось получить агентству «Интерфаксу».

Первой об открытии Турции и Таиланда для полицейских сообщила газета «КоммерсантЪ». Издание узнало, что соответствующее решение было донесено до сотрудников 12 июня, когда страна праздновала День России.

Посещение Таиланда и Турции, запрещенное пять лет назад, было разрешено по распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, писал «КоммерсантЪ». Издание не уточняло, почему Таиланд и Турция были исключены из списка не рекомендованных к посещению стран именно сейчас.

 

 

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