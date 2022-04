Сотрудника люксового отеля застигли, когда он подглядывал за туристкой в душе

Полиция Пхукета предъявила обвинения 34-летнему местному жителю по имени Ноппадон, подглядывавшему за постоялицей люксового отеля, когда та принимала душ. На фоне резонанса в соцсетях комментировать инцидент пришлось начальнику правоохранительных органов провинции генерал-майору Сермпхану Сириконгу.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция отреагировала на инцидент вечером 7 апреля, когда информация о происшествии в люксовом комплексе вилл на острове Сирэ уже разошлась по социальным сетям. Генерал Сириконг подтвердил, что Ноппадона задержали и предъявили ему обвинения. Утром 8 числа он добавил, что мужчину «временно» отпустили из полиции.

Правоохранительные органы и представители органов власти осудили инцидент как «разрушающий имидж пхукетского туризма». Официальные заявления полиции сопровождались целым набором хэштегов, включая «Не делайте так с туристами».

Об инциденте стало известно после публикации на странице пользователя Facebook под ником Tong Kamolchanok (Naya). В посте девушка рассказывала о произошедшем во время отдыха на Пхукете и интересовалась отсутствием реакции от полиции. Изначальная публикация набрала более 800 репостов, но потом была удалена. Сейчас самый свежий пост на странице – заявление полиции Пхукета по этому делу в виде файла .jpg c подписью: «Большое спасибо провинциальной полиции Пхукета. Отдельное спасибо полковнику полиции Панукорну Ванкэу за быструю работу».

В изначальной публикации Тонг Камончанок рассказывала, что отдыхала на вилле, входящей в состав люксового курортного комплекса ***** Phuket Luxury Hotel на острове Сирэ. Аренда жилья, по ее словам, обошлась в «десятки тысяч бат за ночь».

В один из вечеров принимавшая душ девушка заметила, что за ней с балкона виллы подглядывает через жалюзи некий мужчина, совершающий при этом определенные движения рукой.

Поняв, что его заметили, мужчина быстро скрылся, хотя, по словам, Тонг Камончанок, это было непросто – балкон находился на высоте 4-5 м от земли, а от уединенно расположенной виллы до других зданий комплекса нужно было ехать на гольф-карте.

Тонг Камончанок и ее спутник незамедлительно сообщили об инциденте на ресепшн отеля, но по словам женщины затем ей пришлось ждать 5 минут, пока к ней подойдет кто-либо из персонала, а затем еще 10-15 минут ожидать менеджера ночной смены. Последний пообещал, что разберется с инцидентом утром и посоветовал постоялице идти спать.

Тонг Комчанок написала, что заметила подглядывавшего за ней мужчину в лобби, когда находилась у стойки ресепшн, и крикнула: «Это он!». Однако неизвестно, какая реакция на это последовала.

Женщина сообщила об инциденте в полицию Пхукет-Тауна утром следующего дня. Начальник участка полковник Саравут Чупрасит позже подтвердил, что заявление было принято в 6:35. Офицер добавил, что на виллу были высланы криминалисты, чтобы провести необходимые мероприятия и взять, в частности, образцы ДНК.

Поздним вечером 7 апреля подглядывавший за туристкой Ноппадон был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна для дачи показаний. По итогам ему предъявили обвинения в непристойных действиях сексуального характера и нарушении границ частной собственности с целью совершения противозаконных действий. У Ноппадона взяли образцы ДНК, а затем «временно» отпустили, как выразился генерал-майор Сириконг.

В официальном заявлении от 7 марта глава полиции Пхукета призвал жителей и гостей острова проверять, что шторки закрыты, когда они принимают душ, и не оставлять двери в отельные номера открытыми, когда они совершают гигиенические процедуры или раздеваются в других целях.