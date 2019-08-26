Сотрудник полиции погиб в ДТП на служебном автомобиле

Полиция Такуа-Тхунга обещает провести тщательное расследование по факту ДТП, в результате которого один сотрудник правоохранительных органов погиб, а другой получил травмы. Авария произошла в пятницу, 23 августа, на шоссе Phetkasem Rd. в тамбоне Калай провинции Пханг-Нга.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Августа 2019, 04:36 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал The Phuket News капитан Сорасак Чанди из полиции Такуа-Тхунга, полицейский пикап Toyota Hilux с двумя сотрудниками полиции Накхон-Сри-Тхаммарата вылетел с проезжей части и врезался правой частью корпуса в матчу электропередач.

В момент аварии за рулем автомобиля находился старший сержант-майор Сурачарт Кеткла, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Его пассажиром был заместитель начальника полиции Накхон-Сри-Тхаммарата подполковник Чердчай Чотсут, в результате аварии он получил легкую травму головы и был выписан из больницы на следующий день.

Как пояснил капитан Чанди, подполковник и сержант направлялись на встречу в находящейся на Пхукете штаб-квартире полиции по восьмому региону. Капитан затруднился ответить на вопрос, соблюдал ли управлявший пикапом сержант скоростной режим.

«Я не могу пока что ответить на этот вопрос. Расследование еще не завершено», – заявил он.

При этом капитан отметил, что дорога в месте аварии является извилистой, а непосредственно 23 августа она еще была и мокрой из-за дождя. Также офицер указал, что заметил следы масла на асфальте в районе места ДТП.

«На этом участке дороги происходит множество аварий. Все водители должны быть осторожны при движении там», – добавил капитан Чанди.

Отметим, что авария с участием полицейского пикапа получила широкий резонанс в тайских СМИ в выходные. Известно, что на месте ДТП уже лично побывали шеф полиции Такуа-Тхунга полковник Саравут Чупрасит, шеф полиции Кхок-Кхлоя полковник Ноппадон Тхираправат и заместитель шефа полиции Накхон-Сри-Тхаммарата полковник Ораван Панкэу.