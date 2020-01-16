Полиция Пхукета официально прокомментировала инцидент, произошедший ночью 15 января на Soi Hongleng-U-Thit, где местный полицейский застрелил при задержании грабителя. По факту применения оружия проводится проверка, но в правоохранительных органах подтвердили, что грабитель первым нанес полицейскому удар в шею ножом.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2020, 10:42 AM

Сотрудник полиции Пхукета застрелил напавшего на него при задержании грабителя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о вооруженном ограблении у жилого комплекса на Soi Hongleng-U-Thit в Пхукет-Тауне поступило на горячую линию 191 в 2:20 ночи среды, 15 января. Очевидцы проишествия сообщили, что прямо на их глазах злоумышленник с ножом грабит мужчину и женщину.

Вызов был принят старшим сержантом-майором Нирутом Бунратом и капралом Варатом Джайрернгом, которые поспешили на место событий и застали там и 34-летнего грабителя Эккасита Кесом из Накхон-Сри-Тхаммарата, и его жертв – 30-летнюю Амару Лаосин из Краби и 29-летнего Понгпата Чайчона. Злоумышленник продолжать стоять с ножом напротив потерпевшим, сжимая в одной рук нож, а в другой – сумку господина Чайчона. При этом у госпожи Лаосин была видна кровоточащая рана на левой стороне живота.

Как пояснил заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Чана Сутхимат, полицейские потребовали, чтобы преступник положил нож на землю, но тот бросился на них. Капрал Джайрернг отмахнулся от нападавшего дубинкой, после чего тот переключился на сержанта Бунрата и ударил его ножом в шею. От удара полицейский упал на землю, и когда грабитель попытался нанести новый удар, выстрелил из табельного оружия.

«Пуля попала Эккаситу Кесому в шею. Он умер на месте событий», – заявил подполковник Сутхимат.

Согласно заявлению полиции для прессы, по факту произошедшего в отношении уже погибшего грабителя было возбуждено дело о грабеже в темное время суток с причинением вреда здоровья другому человеку и ношении оружия в общественном месте. Также было возбуждено дело о покушении на убийство сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей и ношении оружия в общественном месте. В отношении сержанта Бунрата возбуждено дело об убийстве.

Подполковник Сутхимат также добавил, что полученные сержантом Бунратом и госпожой Лаосин не представляют угрозы для жизни. После происшествия обоих доставили в больницу Vachira Hospital и после оказания помощи выписали в тот же день.

В свою очередь, шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Тхирават Лиамсуван сообщил журналистам, что застреленный грабитель ранее уже привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотиков и оружия.

«В 2012 году его арестовывали за нелегальное хранение огнестрельного оружия на Пхукете и в том же году арестовывали за нелегальное хранение наркотиков в Накхон-Сри-Тхаммарате», – завил подполковник Лиамсуван.

При этом непосредственно в ночь совершения преступления господин Кесом также, вероятно, находился под воздействием наркотических средств. Подполковник Сутхимат в беседе с The Phuket News заявил, что в крови мужчины были обнаружены следы метамфетамина.