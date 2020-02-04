Сотрудник пхукетской больницы серьезно пострадал в аварии после вечеринки

Провизор больницы Thalang Hospital был госпитализирован с тяжелыми травмами после ночной аварии на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао. Мужчина находится в палате интенсивной терапии Vachira Hospital.

Иккапоп Тхонгтуб

Майор Сорнтхип Чуккэу из полицейского участка Тха-Чат-Чай получил сообщение о ДТП в районе поселка Суан-Мапхрао около 2:00 ночи вторника, 4 января.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в столб седан Toyota Vios, за рулем которого находился 31-летний Пативет Бунчу. Мужчина был без сознания, из уха текла кровь, правая нога была сломана.

Спасатели извлекли водителя из покореженного автомобиля и доставили в Thalang Hospital, а оттуда – в главную больницу провинции.

«Сейчас он в палате интенсивной терапии в Vachira Hospital», – сообщил майор Чуккэу.

Как указал офицер, мужчина попал в аварию, когда возвращался с вечеринки с друзьями, проходившей в одном из ресторанов в районе региональной штаб-квартиры полиции. Мужчина проехал всего 2 км, после чего попал в аварию.

Согласно словам майора Чуккэу, авария произошла на крутом изгибе дороги, при этом асфальт был скользким после дождя. Седан господина Бунчу занесло, после чего он врезался в мачту электропередач.

«Осмотр места ДТП позволяет предположить, что господин Бунчу ехал с высокой скоростью. Ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности», – отметил майор.

На вопрос о том, проверили ли водителя на наличие алкоголя в крови, офицер заявил, что результаты анализа пока не пришли из больницы.