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Сотрудник отеля в Кароне арестован за покушение на убийство

Центральное бюро расследований (CIB) Королевской полиции Таиланда арестовало сотрудника пхукетского отеля по делу о покушении на убийство. Подозреваемый по прозвищу Сахарат был арестован оперативниками CSD в Кароне через три месяца после преступления. Нападение было совершено ночью 19 августа в Пхукет-Тауне. Мужчина и двое его сообщников нанесли жертве порядка 10 ножевых ранений, в том числе, в голову. Одним из ударов потерпевшему сломали кость черепа, но тому удалось выжить.

Новости Пхукета

13 Ноября 2023, 02:33 PM
Сотрудник пхукетского отеля арестован за покушение на убийство. Фото: CIB Thailand

Сотрудник пхукетского отеля арестован за покушение на убийство. Фото: CIB Thailand

Сообщении об аресте одного из трех подозреваемых в попытке убийства в Пхукет-Тауне было опубликовано на странице CIB в Facebook в понедельник, 13 ноября. Как следует из публикации, операцию проводили оперативники СSD регионального подчинения.

Подозреваемый, фигурирующий в отчете как Сахарат, был арестован по обвинениям в покушении на убийство в составе группы лиц и незаконном ношении оружия в населенном пункте. CIB пояснило, что ордер был выдан в связи с ночным нападением на местного жителя 19 августа в Пхукет-Тауне.

Сахарат и двое других мужчин нанесли жертве более 10 ранение. Среди прочего, у потерпевшего была сломана одна из костей черепа, однако он выжил. Нападавшие скрылись с места событий, но в ходе следственных мероприятий личность как минимум одного из них удалось установить.

Следователи CIB выяснили, что Сахарат в какой-то момент устроился на работу в один из отелей Карона. Полицейские прибыли туда с ордером и арестовали подозреваемого. О других участниках нападения в отчете CIB ничего не говорится.

Полиция Пхукета упоминается в той части текста, где речь идет о возбуждении дела непосредственно после нападения и получении ордера. Однако о привлечении местных полицейских непосредственно к задержанию подозреваемого CIB ничего не сказало. На единственном опубликованном фото присутствуют только полицейские в форме CIB.

 

 

 

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